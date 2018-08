Québec accorde une aide financière de plus de 187 000 $ à la radio communautaire de la Rive-Sud

Crédit photo : FM 103,3

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 187 860 $ à la radio communautaire de la Rive-Sud Inc, le FM 103,3.

La députée de Laporte et Whip en chef du gouvernement, Mme Nicole Ménard, en a fait l’annonce au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, et du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

« Le FM 103,3 jouit d’une grande notoriété auprès de la population et est un média engagé dans notre milieu. Cette aide lui permettra de poursuivre sa mission et de continuer à offrir un produit de qualité à ses auditeurs », a mentionné la députée de Laporte.

Selon le président du conseil d’administration du FM 103,3, Michel Leroux, « En investissant dans l’amélioration de la prestation de service radiophonique de la station de radio FM 103,3, nous améliorons la circulation de l’information sur la rive-sud de Montréal, la diversification des contenus radiophoniques dans la région métropolitaine et la capacité de notre radio à desservir un marché avec un produit radiophonique viable et de qualité, à l’image de notre communauté à qui notre radio appartient et est redevable. Ainsi le rendement social pour notre collectivité en sera bonifié et notre radio réalisera pleinement son mandat de radiodiffuseur social de proximité. »

Une somme de 117 860 $ est accordée en vertu du programme d’aide aux Immobilisations du ministère de la Culture et des Communications afin de permettre le déménagement de la principale antenne de la station sur le Mont-Royal. Elle pourra ainsi mieux desservir la partie Sud-Ouest de la Rive-sud de Montréal. Il lui sera également possible de procéder à la modernisation de ses installations, en offrant notamment une diffusion en haute définition (HD).

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire octroie pour sa part un montant de 70 000 $ provenant du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole. Ce montant servira notamment aux frais d’exploitation du nouveau site de l’organisme et au développement d’un portail touristique qui permettra aux usagers d’explorer virtuellement les attraits de la Rive-Sud.

(Source : bureau de la députée de Laporte)