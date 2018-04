Québec accorde le feu vert à l’agrandissement de l’urgence de l’Hôpital Pierre Boucher

Réclamé depuis 2012, le projet d’agrandissement et du réaménagement de l’urgence du Centre hospitalier vient de recevoir l’aval de Québec. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a confirmé l’annonce de la première phase de ce projet lors de son passage à l’hôpital le 22 avril. L’agrandissement comme tel aura une superficie de 15 000 mètres carrés et sera accolé au centre ambulatoire, à la hauteur du rez-de-chaussée de l’établissement. Quant au réaménagement des locaux actuels de l’urgence de près de 5000 mètres carrés, il permettra de les mettre aux normes actuelles.

Le gouvernement estime que cette phase initiale du projet nécessitera un investissement de quelque 169 M $. La Fondation Hôpital Pierre-Boucher y participera à la hauteur de 6 M $. Québec accorde un montant de 3 M $ pour la réalisation du dossier préparatoire, ce qui signifie l’élaboration des plans en vue des travaux. Ceux-ci peuvent prendre d’un an à deux ans avant d’être parachevés. Suivront les devis et appels d’offres puis l’exécution des travaux en tant que tel, d’une durée de trois ans. Selon le ministre Barrette, la nouvelle urgence devrait être terminée et prête à accueillir ses premiers patients dans environ huit ans, soit en 2026.

La nouvelle urgence sera dotée de 40 civières, soit cinq de plus qu’actuellement. L’hôpital embauchera du personnel supplémentaire. Le département d’urgence demeure le secteur de l’hôpital où c’était le plus pressant de procéder à un agrandissement. La directrice du service, Dr Johanne Morin, a indiqué que l’annonce de ce projet apportait une lueur d’espoir.