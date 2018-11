Quatre suspects arrêtés pour plus de 50 vols par effraction

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé ce matin à l’arrestation de quatre personnes soupçonnées d’être impliquées dans au moins 50 dossiers d’introduction par effraction dans des résidences. Le quatuor est composé d’un homme âgé de 50 ans, d’un octogénaire de 88 ans et de deux femmes de 50 ans.

Leur mode opératoire consistait à forcer l’entrée d’immeubles résidentiels ou de condominiums à l’aide d’outils de cambriolage et à y voler divers objets de valeur. Dans plusieurs dossiers, les policiers ont pu observer qu’un cure-dents ou un autre petit objet obstruait la serrure de la porte de l’endroit visité par les suspects.

Les quatre suspects auraient sévi 18 fois sur le territoire de l’agglomération de Longueuil et à 32 autres occasions dans diverses municipalités en périphérie. La série de vols aurait débuté au mois de mai 2018 pour se poursuivre jusqu’en octobre.

Ces quatre personnes comparaitront détenues cet avant-midi, au palais de justice de Longueuil et feront face à des accusations pour introduction par effraction, complot et recel. Les malfaiteurs possèdent tous des antécédents judiciaires en diverses matières.

Si vous avez des informations concernant ce dossier ou tout autre événement similaire, vous pouvez contacter l’équipe des enquêtes du SPAL en composant le 450 463-7211.