Quatre policiers sauvent la vie d’un homme

Le 9 avril dernier, quatre patrouilleurs se sont rendus dans un aréna à Longueuil dans le secteur de Saint-Hubert pour un joueur de hockey âgé de 74 ans qui avait eu un malaise cardiaque.

Ils sont arrivés rapidement sur les lieux et ont utilisé le défibrillateur externe automatisé (DEA) qui était dans leur véhicule auto-patrouille et ont entrepris les manoeuvres de réanimation cardio-respiratoires.

Ils ont ensuite escorté les ambulanciers de CETAM vers un centre hospitalier. L’homme a été pris en charge et sa vie était hors de danger.

L’intervention rapide et efficace des patrouilleurs a grandement contribué à sauver la vie de l’homme. Ce matin, les patrouilleurs ont reçu un certificat d’appréciation qui leur a été remis en présence de l’homme en question soit Émile Bergeron.