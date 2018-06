Quatre joueurs du Midget Espoir repêchés dans la LHJMQ

Quatre joueurs de hockey de l’équipe Noir et Or de l’école secondaire De Mortagne, de la catégorie Midget Espoir, ont été repêchés lors de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se tenait le 2 juin à Shawinigan.

Alexis Giguère, de Sainte-Julie, a été réclamé par les Saguenéens de Chicoutimi. Thomas Belzile, également de Sainte-Julie, a été recruté par les Huskies de Rouyn-Noranda. William Trudeau, de Varennes, a été choisi par les Voltigeurs de Drummondville. Et finalement, le Phoenix de Sherbrooke a mis le grappin sur Alex Brousseau, de Saint-Bruno-de-Montarville.

Les hockeyeurs auront toute la prochaine année pour démontrer leur potentiel sur la patinoire