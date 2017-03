Quatre Bouchervillois honorés pour leur engagement dans la communauté

Crédit photo : Ville de Boucherville

Remise des prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite

La Ville de Boucherville a honoré quatre citoyens impliqués dans la communauté en leur remettant un prix Coup de chapeau, l’une des distinctions de l’Ordre du mérite. Rassemblés à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville le 13 mars dernier, Réjean Moreau, Ali Konjkave, Pierre-Luc Beaucage et Philippe Larocque étaient entourés de leurs proches et de collègues lors de cette remise de prix honorifiques.

Premier récipiendaire de la soirée, Réjean Moreau dirige la Maison de soins palliatifs Source Bleue depuis 2015. Sportif depuis son jeune âge, il a couru à quelques reprises le Yukon Artic Ultra, un ultramarathon parmi les plus difficiles au monde. À sa première épreuve de ce type, en 2011, il a parcouru 160 km en ski de fond. L’année suivante, il a marché sur une distance de 480 km. En 2013, il s’est inscrit au parcours de 700 km mais a dû mettre un terme à sa participation au 625e km en raison d’une blessure. Depuis cette mésaventure, il a revécu l’expérience à deux autres reprises, mais a dû déclarer forfait avant la fin de la course. «M. Moreau est une source intarissable d’inspiration et nous motive à mettre de l’avant des événements sportifs caritatifs comme le Triathlon-Duathlon de Boucherville», a mentionné la conseillère municipale Jacqueline Boubane, responsable de l’Ordre du mérite.

Le deuxième prix Coup de chapeau a été attribué au président bénévole du Club de soccer de Boucherville, Ali Konjkave. Celui-ci occupe ce poste depuis 10 ans. Sous sa présidence, cet organisme sportif est devenu celui regroupant le plus grand nombre de membres inscrits de la municipalité, environ 2400. Autre point d’honneur, le club obtient le plus grand ratio de joueuses sur la Rive-Sud. Au cours des récentes années, plusieurs visiteurs de l’extérieur ont participé aux tournois sous la responsabilité de cet organisme, ce qui s’est traduit par des retombées économiques dignes de mention pour la municipalité. «M. Konjkave est un formidable ambassadeur pour l’implication bénévole au sein de la communauté et un modèle remarquable pour les jeunes Bouchervillois», a ajouté Mme Boubane.

Pierre Beaucage et Philippe Larocque ont aussi reçu un prix Coup de chapeau. Ces deux résidents de Boucherville travaillent dans le domaine artistique depuis une quinzaine d’années. Ils se sont notamment investis dans l’élaboration et la réalisation du lancement officiel des festivités du 350e anniversaire de Boucherville. La soirée intitulée Que la fête commence a réuni en images et en musique l’histoire de Boucherville à travers les époques. «L’implication citoyenne et le talent de ces deux Bouchervillois ont contribué grandement à la réussite de cette soirée de lancement qui en a mis plein la vue à plus de 4000 personnes», a soutenu la conseillère responsable de l’Ordre du mérite.