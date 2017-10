Quatre athlètes de sport-études se démarquent en judo

Le 7 et le 8 octobre dernier, le club de judo de Boucherville a participé au championnat de l’Est qui avait lieu à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Lors de cette compétition, les quatre athlètes du sport-études présents se sont démarqués en remportant six médailles. Chez les U-18, Nassima Mersi (-57 kg), Samia Boussarhane (-63 kg) et Jacob St-Jean (-73kg) ont remporté la troisième place. Amira Bousbiat (-52 kg) est montée sur la première marche. Le lendemain, chez les seniors, Amira a mis la main sur une médaille d’or et Samia quant ’à elle, a ramené le bronze.

Coupe Daniel Hardy

Plusieurs athlètes du club de judo de Boucherville ont rapporté les honneurs lors de la coupe Daniel Hardy à Québec. Cette compétition était une sélection pour le championnat Canadien qui aura lieu en mai 2018. Treize judokas ont représenté le club de Judo Boucherville et huit médailles ont été gagnées. Chez les U-10, Mia Saumure a remporté la première place chez les -40 kg avec 4 victoires. Chez les U-12, Tristan Bourque a ramené une médaille d’argent avec 3 victoires. Notre représentant U-14, Sofiane Bousbiat (-34 kg) est monté sur la première marche du podium. Chez les U-18, Jacob St-Jean (-73 kg) et Amira Bousbiat (-52 kg) ont ramené une médaille d’or, Nassima Mesri (- 57 kg) a obtenu la deuxième place et Olivier Legault (-66 kg) a obtenu le bronze. Nous leur souhaitons un bon succès à l’omnium du Québec qui se déroulera à Montréal le 4 et 5 novembre.