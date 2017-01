Quatre activités prévues aux Plaisirs d’hiver!

Au parc Michel-Chartrand de Longueuil

En plein coeur de la saison froide, les Plaisirs d’hiver servent de prétexte pour s’amuser à l’extérieur et profiter de la nature, même si le thermomètre est bien en bas du point de congélation. Comme à chaque année, le parc Michel-Chartrand, situé Longueuil, organisera quelques activités sur cette thématique. La première au programme 2017 consiste en une randonnée en raquettes, le 28 janvier, de 10 h à 11 h. Une guide patrouilleur, Dominique Lamarre, fera découvrir aux participants le parc, son histoire et ses nombreux attraits.

La formule de Plaisirs d’hiver vise à faire découvrir la joie d’être physiquement actif pendant la saison froide. En ce sens, une randonnée en ski de fond représente une façon bien agréable d’apprivoiser les sports à l’extérieur. Le 11 février, de 19 h à 20 h 30, le parc Michel-Chartrand organise une soirée de ski de randonnée à la pleine lune. À noter qu’il ne s’agit pas d’une initiation à ce sport mais qu’elle s’adresse plutôt aux skieurs de niveau débutant ou intermédiaire munis d’une lampe frontale.

Plaisirs d’hiver cherche aussi à augmenter les occasions de pratique en organisant des événements ou des activités de découverte et d’apprentissage. À cet effet, le parc organisera le 26 février, de 13 h à 14 h 30 un atelier d’identification des traces d’animaux, animé par un naturaliste. Les participants se familiariseront avec les traces d’animaux imprimées dans la neige.

La fin de semaine précédente, soit le samedi 18 février, de 13 h à 15 h, les patineurs pourront se dégourdir les jambes sur la glace dans une ambiance musicale entraînante. Il reste à souhaiter que le soleil soit de la partie. Informations complémentaires : 450-463-7311.