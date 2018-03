Quatorze élèves de la CSVM prendront part aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies

Quatorze élèves de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) représenteront la Montérégie lors des prochaines Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui auront lieu du 2 au 5 mai prochain à la Place Bonaventure de Montréal. Les élèves qui iront défendre les couleurs de la Montérégie ont gagné les compétitions régionales.

Près de 150 élèves ont participé, au cours des dernières semaines, à des compétitions régionales en vue de déterminer 51 d’entre eux qui représenteront notre région aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies. Les centres de formation professionnelle Charlotte-Tassé, Jacques‑Rousseau et Pierre-Dupuy de la Commission scolaire Marie-Victorin ont ainsi inscrit 26 candidates et candidats pour les 13 programmes suivants : Santé, assistance et soins infirmiers, Briquetage, Charpenterie-menuiserie, Coiffure, Comptabilité, Cuisine, Dessin de bâtiment, Électricité, Électromécanique des systèmes automatisés, Esthétique, Soudage-montage, Techniques d’usinage et Vente-conseil.

Des élèves ont également été désignés par leur centre pour représenter la Montérégie à la suite de compétitions locales, soit pour les programmes d’Infographie, de Pâtisserie et de Service de restauration au CFP Jacques-Rousseau et pour ceux de Réfrigération et de Secrétariat au CFP Pierre‑Dupuy.

Voici la liste des élèves de la Commission scolaire Marie-Victorin qui représenteront la Montérégie dans le cadre des Olympiades québécoises des métiers et des technologies à la suite de ces compétitions:

Programmes Élèves Médaille ou rang

Briquetage Pierre-Alexandre Gauthier Or

Charpenterie-menuiserie Mathieu Maisonneuve Argent

Benjamin Lemieux 4e place

Comptabilité Eddy Rakotomalala Argent

Électricité Olivier Soumis Or

Infographie François-Xavier Véronneau Or

Antony Roy Argent

Pâtisserie Cyprien Martin Or

Réfrigération Guillaume Boily Or

Secrétariat Carolanne Rousseau Or

Techniques d’usinage Benjamin Hébert Or

Jean-Alexandre Chartier Argent

Service de restauration Nelson Ramos Or

Vente-conseil Léo Boulanger Argent

Quelque 250 futurs diplômés, en provenance de toutes les régions du Québec, auront rendez-vous pour ces compétitions d’envergure où l’on attend des milliers de visiteurs.

(Source : Commission scolaire Marie-Victorin)