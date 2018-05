Quatorze élèves de la CSMV représentent la Montérégie aux Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique

Crédit photo : CSMV

Au cours des dernières semaines, plusieurs élèves se sont distingués dans le cadre des Olympiades de la formation professionnelle en Montérégie. Aussi, à la suite de ces compétitions, 49 candidats provenant de huit commissions scolaires de la Montérégie ont été sélectionnés et représentent ainsi la région aux 15es Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique qui ont lieu actuellement à Montréal.

Afin de souligner le mérite de ces élèves, le Comité régional des Olympiades en Montérégie (CROM) a tenu, le 27 avril dernier, en collaboration avec la Commission scolaire Marie‑Victorin (CSMV), une soirée de reconnaissance à leur intention. C’est en présence de nombreux invités que ces élèves ont été accueillis au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy, et ce, par Carole Lavallée, présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin; organisation hôte de la soirée.

Parmi la délégation montérégienne qui est représentée à l’intérieur de 27 disciplines, on dénombre 14 élèves de la CSMV. Ceux-ci ont été désignés à la suite de compétitions locales et régionales qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Au total, les élèves de la CSMV ont décroché huit médailles d’or et cinq d’argent.

Ces compétitions permettent aux élèves qui y prennent part de faire montre de leur talent et de vivre une expérience des plus enrichissantes. Pour ceux et celles qui y assistent, il s’agit d’une belle occasion d’apprécier tout le savoir‑faire développé par ces finissants dans le cadre de leur formation.

Voici les élèves de la CSMV qui se sont signalés lors de ces compétitions et qui font partie de la délégation montérégienne:

Centre de formation professionnelle Programmes Élèves Médaille ou rang

Pierre-Dupuy Briquetage Pierre-Alexandre Gauthier Or

Pierre-Dupuy Charpenterie-menuiserie Mathieu Maisonneuve Argent

Benjamin Lemieux 4e place

Pierre-Dupuy Comptabilité Eddy Rakotomalala Argent

Pierre-Dupuy Électricité Olivier Soumis Or

Jacques-Rousseau Infographie François-Xavier Véronneau Or

Antony Roy Argent

Jacques-Rousseau Pâtisserie Cyprien Martin Or

Pierre-Dupuy Réfrigération Guillaume Boily Or

Pierre-Dupuy Secrétariat Carolanne Rousseau Or

Pierre-Dupuy Techniques d’usinage Benjamin Hébert Or

Jean-Alexandre Chartier Argent

Jacques-Rousseau Service de restauration Nelson Ramos Or

Pierre-Dupuy Vente-conseil Léo Boulanger Argent

Ces élèves de la CSMV sont actuellement aux 15es Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique qui ont lieu jusqu’au 5 mai 2018, à la Place Bonaventure à Montréal. Quelque 250 futurs diplômés, en provenance de toutes les régions du Québec, participent à ces compétitions d’envergure où 12 000 visiteurs sont attendus. Notons enfin que cet événement peut aussi devenir, pour certains élèves, le prélude aux compétitions canadiennes et, même, au Mondial des métiers.

(Source : CSMV)