Quand père et fils atteignent leur but

Championnat de soccer

Le trio père et fils, Jacques, Yohann et Thomas Aubé, a réalisé son souhait. Avec les autres joueurs de l’équipe Raja, il a remporté le championnat de soccer chez les vétérans.

Le tournoi de fin de saison se tenait le 30 septembre dernier au parc des Gouverneurs, à Boucherville. Il a réuni les huit équipes de cette catégorie, dont les joueurs sont âgés, en moyenne, d’une quarantaine d’années. Le Raja a gagné le match de la finale au compte de 3-1 contre le Bayern.

À l’aube de ses 71 ans, Jacques Aubé est le doyen de tous. Selon son fils Yohann, il a réalisé son rêve de remporter ce championnat après 18 années de participation. « C’était la première fois que son équipe accédait à la finale, et c’était son désir depuis longtemps.»

À l’été 2017, Yohann et Thomas ont fait un retour au jeu, après plusieurs années d’absence, afin de jouer avec leur paternel et avoir l’opportunité de gagner ensemble le championnat. « Ça a valu grandement la peine. C’était notre deuxième tentative, et ç’a clos une superbe saison remplie de belles rencontres et de franche camaraderie.»