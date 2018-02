Publication d’un nouveau Répertoire des organismes d’entraide de Boucherville

Un nouveau Répertoire des organismes d’entraide de Boucherville est désormais disponible dans les bâtiments municipaux et auprès des regroupements concernés tout comme sur le site boucherville.ca de la Ville. Le maire Jean Martel et la conseillère municipale Josée Bissonnette, déléguée auprès de la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville, en ont fait le lancement officiel la semaine dernière au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier en présence des représentants des organismes communautaires.

Le document sous forme de brochure illustrée décrit la mission, les services et les activités d’une trentaine de ressources au service des citoyens. Leurs coordonnées sont également indiquées. « C’est une façon de faire connaître ce que font ces organismes et d’attirer de nouveaux bénévoles à ces regroupements », a mentionné le maire Martel.

Si chacun de ces organismes joue un rôle de premier plan dans la communauté, signalons que le Centre d’entraide de Boucherville et le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) constituent des références incontournables en matière d’entraide et de solidarité sociale pour les personnes vivant une situation difficile, des problèmes financiers ou d’ordre personnel. Des personnes ressources sont là pour les soutenir et les guider, en fonction de leurs besoins et de leur réalité, dans le respect et la confidentialité.

Ce répertoire est le fruit d’une collaboration étroite et soutenue entre la Ville et la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville qui se sont mobilisées afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens, pour favoriser un développement social du territoire plus cohérent et pour assurer une meilleure coordination des ressources d’entraide.