Prolongation de la fermeture complète de la route 132 à Contrecoeur

Crédit photo : iStock

Le ministère des Transports indique souvent dans ses communications aux usagers de la route qu’en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, des travaux pourraient être reportés. C’est la cas à Contrecoeur puisque, dans le cadre des travaux de réfection d’un ponceau de la route 132, près de la rue de la Pinière à Contrecœur, la fermeture complète de la route 132 devra se poursuivre jusqu’au 26 octobre prochain en raison de contraintes opérationnelles.

Le MTQ précise que ce sont les travaux d’excavation plus profonds qu’anticipés sous la nappe phréatique qui nécessitent ce prolongement d’entrave. Le ministère rappelle que, pendant cette fermeture, les usagers de la route doivent emprunter la montée Saint-Roch, l’autoroute 30 et le chemin du Golf pour contourner les travaux.

Cette fermeture complète sera suivie d’une dernière phase, où la circulation s’effectuera en alternance à l’aide de signaleurs ou de feux de circulation temporaires.

On précise à nouveau qu’en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés.