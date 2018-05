Projet pilote de panneaux à affichage dynamique à l’intérieur des abribus du RTL

Crédit photo : RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) offre à sa clientèle la possibilité de tester une nouvelle technologie permettant l’affichage dynamique dans les abribus, alimenté par des panneaux solaires et fonctionnant grâce à un réseau sans fil. Les panneaux afficheront, dans un premier temps, les prochains passages en temps planifié, puis au fur et à mesure du déploiement de Chrono, ils donneront l’information en temps réel, permettant ainsi à la clientèle de mieux planifier leurs déplacements.

Explorer de nouvelles façons de faire

Cette initiative prometteuse a pour objectif d’évaluer de nouvelles technologies d’affichage et de tester une solution novatrice permettant de répondre aux besoins d’information aux arrêts. Le RTL est à l’avant-garde en étant une des premières sociétés de transport au Canada à utiliser la technologie LoRa pour un projet-pilote d’affichage léger.

« C’est une excellente nouvelle pour le RTL et pour sa clientèle. Nous avons pris un engagement clair pour améliorer l’expérience de nos clients et le déploiement de cette technologie avant- gardiste et écologique permettra de répondre aux besoins d’information aux arrêts. Cette initiative rappelle également l’importance que nous accordons au développement durable », a déclaré le président du conseil d’administration du RTL, Pierre Brodeur.

Élaborés en collaboration avec la firme X-TELIA et le technopôle IVÉO, les panneaux à messages variables demeureront en fonction pour une durée de six mois, afin de tester la technologie et de recueillir les données et commentaires des clients.

«X-TELIA est heureuse de mettre à la disposition du RTL son réseau sans fil conçu spécifiquement pour les applications de villes et de mobilité intelligentes et de participer au développement du premier projet du genre au Québec », a déclaré Eric Bourbeau, PDG du Groupe X-TELIA de Longueuil.

« La mise en place de ce projet illustre parfaitement le rôle essentiel d’IVÉO visant à faciliter le maillage entre les entreprises et les donneurs d’ordres. Cette mise en relation qualifiée permet d’accélérer le déploiement de solutions, rendant le transport plus intelligent et plus durable », souligne Benoit Balmana, directeur du technopôle IVÉO.

Les panneaux numériques sont visibles dans six abribus situés aux emplacements suivants :

 Boucherville – intersection des boulevards De Montarville et de Mortagne  Brossard – intersection des boulevards de Rome et Pelletier  Longueuil – intersection du chemin de Chambly et du boulevard Des Ormeaux  Longueuil – boulevard Marie-Victorin à proximité du centre administratif du RTL  Saint-Bruno-de-Montarville – stationnement des Promenades Saint-Bruno  Saint-Lambert – intersection des rues Desaulniers et Victoria

Ce projet est possible grâce à un investissement des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun. L’aide financière du ministère des Transports du Canada représente 50 % du projet, celle du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec 40 % du projet et celle du Réseau de transport de Longueuil (RTL) 10 % du projet.

(Source : RTL)