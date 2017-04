Projet entrepreneurial à l’école du Grand-Chêne de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Nous tenons à vous faire connaître un projet entrepreneurial vécu dans notre classe de 5e année du

primaire. Il s’agit d’un collectif d’oeuvres d’art thérapie réalisées dans le cadre du cours d’arts plastiques.

Les résultats sont totalement éblouissants. L’idée a donc progressé et s’est transformée en projet

entrepreneurial motivant et novateur dont tous les profits seront remis en mai à l’organisme de notre

choix : La Fondation québécoise du cancer (www.fcq.qc.ca). Le livre est vendu 5$ et la fondation choisie nous touche particulièrement. Malgré le fait que notre enseignante nous guide, nous prenons toutes les décisions et votons en groupe. Quelques parents s’impliquent également en partageant leurs

connaissances et leurs talents (notamment en marketing et en graphisme) ou en nous accompagnant à

des kiosques de vente.

Avant Noël, nous avons assemblé le livre d’art thérapie, imprimé 450 exemplaires dans un commerce

local de Sainte-Julie et vendu ces exemplaires à nos proches, aux élèves et au personnel de l’école du

Grand-Chêne. En février, nous avons dû procéder à une réimpression du livre en 575 exemplaires. Notre

objectif final est d’amasser 3000$ pour la Fondation québécoise du cancer.

Il y a quelques semaines, nous avons vendu des exemplaires de notre livre et amassé des dons au

Provigo de Sainte-Julie. Nous y avons vendu 215 exemplaires pour un total de 1315$ incluant les dons.

C’était une expérience totalement enrichissante pour nous. Le livre est présentement disponible chez

Jeux, Jouets et cie, commerce local qui nous soutient dans notre projet. La mairesse de Sainte-Julie ainsi

que la conseillère municipale de notre district ont toutes deux acheté des exemplaires en plus de

publiciser le projet sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, nous avons vendu 616 exemplaires et

amassé 1220$.

La Commission scolaire des Patriotes, dont notre école fait partie, a soumis notre candidature au Défi

OSEntreprendre et nous avons su cette semaine que notre projet est lauréat local. Cela vient avec une

bourse de 325$ pour la classe et notre candidature passe au niveau régional. La CSP a également soumis

un projet, le nôtre, au Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec dans la

catégorie Primaire. Notre petit projet d’arts plastiques qui visait à nous offrir un cahier de coloriage pour

nous détendre a visiblement pris des proportions inattendues.

Vous pouvez consulter notre page Facebook «La forêt du calme » pour de plus amples informations ou

contacter notre enseignante par courriel : marilene.beauchemin@csp.qc.ca .