Projet de jardin collectif à Saint-Amable : appel à tous pour des dons d’outils et de matériaux

Crédit photo : Courtoisie

Lors du ménage printanier de vos cabanons, pensez au projet de jardin collectif mené par l’école François-Williams, la Maison des jeunes et le Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable ! Les trois organismes lancent un appel à tous pour recueillir des dons d’outils et de matériaux de jardinage : brouettes, pelles, râteaux, arrosoirs, boyaux d’arrosage, cabanon, bois, paillis, terre, etc.

Si vous souhaitez faire des dons, communiquez avec le Centre d’entraide bénévole au 450 649-0604.

C’est grâce à un projet entrepreneurial mené par des jeunes de Saint-Amable que ce jardin collectif prendra racine au printemps. Il sera situé à côté de la Maison des jeunes. Les responsabilités de son fonctionnement, son entretien et ses récoltes seront partagés par l’école secondaire François-Williams, la Maison des jeunes et le Centre d’entraide bénévole, soutenus par la Municipalité de Saint-Amable, le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-D’Youville et le CISSS Montérégie-Est.

Cultivons ensemble ce nouveau projet !