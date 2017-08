Le projet de créer un parc récréotouristique à l’île Sainte-Thérèse est sur la glace

Tant que le dossier des occupants sans papiers de l’île Sainte-Thérèse ne sera pas réglé, le projet de faire de ce territoire un grand parc récréotouristique demeurera sur la glace.

Le maire Martin Damphousse a expliqué, en entrevue téléphonique, que cette problématique, qui n’est pas du ressort de la Ville, et qui est judiciarisée, ne permettait pas d’aller plus loin dans le projet de parc annoncé conjointement, il y a quatre ans, par lui et les maires de Repentigny et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, ainsi que par les députés des deux rives.

« On veut juste attendre que le dossier des occupants soit réglé, et c’est la cour qui tranchera. Combien de temps ça prendra ? Six mois, un an, cinq ans, on ne le sait pas. Ça ne sert donc à rien d’élaborer aujourd’hui des plans et d’y intégrer des budgets sans savoir si le projet est réalisable.»

« On a une simple intention commune, mais on ne peut préciser davantage sur les éléments du parc. Il y a tellement d’étapes à franchir au préalable qu’on est bien loin d’établir ce que l’on souhaite faire. Même si on ne peut entrer dans les détails, on peut quand même imaginer qu’il y aurait des sentiers pédestres et cyclables. Mais il n’est pas vrai qu’il y aura des bâtiments et un hôtel, car il n’y a là, même pas d’égout, ni approvisionnement en eau potable et en électricité. « Cette situation s’avérerait trop compliquée, alors il s’agira d’un parc nature. »