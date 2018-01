Projet d’aérogare : l’agglomération de Longueuil appuie l’AMSL

Crédit photo : Ville de Longueuil

Les membres du conseil d’agglomération ont adopté une résolution visant à appuyer la démarche de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil (AMSL) pour obtenir du financement provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du gouvernement du Québec afin de mettre sur pied un bureau de projet pour une nouvelle aérogare.

La mise en place d’un bureau de projet est une étape importante pour le développement de l’AMSL puisque cet outil agira comme levier pour obtenir les investissements des partenaires publics et privés nécessaires à la construction et à la gestion de l’éventuelle aérogare. De son côté, la présence d’une aérogare fonctionnelle permettant d’accueillir des passagers est une condition essentielle pour attirer un transporteur majeur dans la zone aéroportuaire et répondre aux besoins exprimés par les gens d’affaires de la Rive-Sud.

« Notre aéroport joue un rôle économique de premier plan sur la Rive-Sud, particulièrement pour les activités du secteur aéronautique qui emploie près de 10 000 personnes dans l’agglomération de Longueuil. Il constitue aussi un facteur d’attractivité déterminant pour les sièges sociaux des entreprises. Le projet d’une aérogare va en droite ligne avec la poursuite du développement de notre aéroport, notamment puisqu’il consolidera son rôle régional dans une optique de complémentarité avec les aéroports Pierre-Elliott-Trudeau et Mirabel. Il engendrera en outre des retombées significatives pour l’ensemble de la région puisqu’il contribuera à la croissance du corridor économique de l’autoroute 30 ainsi qu’à la stratégie maritime », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

« Avec la récente mise à niveau de sa piste et les autres travaux de réfection et sa capacité d’accueillir des avions moyen-courrier, l’AMSL a tous les atouts pour devenir un aéroport desservi par nos transporteurs nationaux et procurer une offre élargie de services aériens de qualité aux gens de la Rive-Sud. Nous sommes très heureux que l’agglomération accorde un appui aussi fort à notre projet de développement et nous leur en sommes reconnaissants », a ajouté le président du conseil d’administration de Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L), Charles Vaillancourt.

L’AMSL compte déjà sur les appuis des MRC de Marguerite-D’Youville, de la Vallée-du-Richelieu et de Pierre-De Saurel pour son projet d’aérogare.

(Source : Ville de Longueuil)