Programmation routière 2018-2020, de bons investissements, mais un grand projet absent

Crédit photo : iStock

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), salue les investissements annoncés sur le réseau routier de la Montérégie, notamment le réasphaltage de la route 134, de la route 112, jusqu’aux bretelles du pont Jacques-Cartier. La CCIRS déplore toutefois qu’il n’y ait aucun investissement annoncé pour désengorger l’autoroute 30.

« Actuellement, il est déjà très difficile de circuler sur l’autoroute 30 pour les automobilistes et les camionneurs. Très bientôt, nous pourrons compter sur des projets porteurs sur la Rive-Sud, comme le REM et le développement du Port de Montréal à Contrecoeur. C’est à l’avantage de tous de s’arrimer avec l’ensemble des projets, afin d’assurer la fluidité des transports des personnes et des marchandises. On doit mettre l’emphase sur l’Autoroute 30 pour que tous ces projets soient créateurs de richesse pour l’économie de la Rive-Sud. » Catherine Brault, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.

Depuis 1959 (année de fondation), la CCIRS prend position sur les différents dossiers en transport affectant le développement économique de la région. Depuis 1999, avec le forum « décongestionner la Rive-Sud », le comité transport de la CCIRS sonne l’alarme sur les problématiques de la fluidité des transports dans la région.