Une programmation hivernale diversifiée à la bibliothèque de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La bibliothèque de Sainte-Julie présentera encore cet hiver une programmation diversifiée.

Les sorties du mardi soir

Les sorties du mardi soir reviennent en force avec des conférences des plus intéressantes. La Nouvelle-Zélande (23 janvier), une rencontre d’auteure avec Kim Thuy (6 février) et l’éveil à la lecture pour les tout-petits (20 février) commenceront la saison. Par la suite, il sera possible d’en savoir davantage sur la planification de la retraite (13 mars), le potager urbain (27 mars), le développement de l’estime de soi des enfants, une conférence présentée par Dre Nadia (17 avril), les Maritimes à vélo (1er mai) et l’impact de l’alimentation sur l’environnement (5 juin). De plus, l’auteur et illustrateur Michel Rabagliati sera à la bibliothèque pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur le lundi 23 avril.

Activités jeunesse

La jeunesse julievilloise est invitée à observer les oiseaux du Zoo de Granby (29 janvier), à découvrir le système solaire (12 mai) et à construire un kaléidoscope (12 mai). Le samedi 24 février, l’animateur Web et télé Fred Bastien donnera un atelier YouTube pour les adolescents.

Pour les mordus de bricolage, les ateliers créatifs destinés aux 6 à 9 ans seront plus dynamiques et inventifs que jamais. Pour les enfants, les populaires heures du conte pour les 3 à 5 ans, les bébés contes pour les 18 à 36 mois et les heures du conte poupons pour les 6 à 18 mois sont de retour.

Nouvelles technologies

Encore cet hiver, il sera possible de participer aux ateliers informatiques sur Facebook, sur les tablettes iPad et sur les livres numériques. Il y aura aussi une formation sur les photos et les vidéos professionnelles avec les téléphones intelligents et un atelier d’initiation à la retouche de photos avec le logiciel Photoshop. L’animateur du Médialab sera présent pour des ateliers le mardi soir, le vendredi et le samedi.

Les inscriptions pour toutes les activités de la bibliothèque se déroulent à compter du 3 janvier à 13 h sur place, par téléphone au 450 922-7070 ou en ligne au www.ville.sainte-julie.qc.ca. La programmation complète peut être consultée sur le site Web ou dans le bulletin Les Loisirs.