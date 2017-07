Une programmation estivale variée à la bibliothèque de Sainte-Julie

Crédit photo : Ville de Sainte-Julie

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie offre de nombreuses activités gratuites pour la belle saison, dont plusieurs qui se dérouleront dans les parcs de la ville.

Heure du conte et l’escouade du livre

Les animateurs se déplaceront dans les parcs tout l’été pour rencontrer les jeunes. Les enfants de 3 à 5 ans sont invités à participer à l’heure du conte au parc Jules-Choquet et au parc Edmour-J.-Harvey, en alternance, les mercredis à 10 h jusqu’au 16 août. Quant aux jeunes âgés de 5 à 14 ans, ils sont invités à bouquiner avec l’escouade du livre dans les parcs Jules-Choquet, du Moulin, Joseph-Véronneau, de la Coulée, Edmour-J.-Harvey et N.-P.-Lapierre jusqu’au 17 août. L’horaire détaillé se trouve sur le site Web. Les activités auront lieu dans la salle multifonctionnelle de la bibliothèque en cas de pluie.

Club de lecture d’été

Le club de lecture d’été et le mini-club permettent aux jeunes lecteurs de lire à leur rythme et de consigner leurs ouvrages dans un carnet de bord. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 4 août. Une fête de clôture aura lieu le 17 août à 10 h 30 pour le mini-club alors que les plus vieux pourront célébrer le lendemain, soit le 18 août à 10 h 30.

Activité spéciale du vendredi

Plusieurs activités ludiques et intéressantes sont proposées aux jeunes de la maternelle complétée jusqu’à la 4e année selon leurs champs d’intérêt : activités scientifiques, jeux de société, création d’un livre commun, développement d’une bande dessinée, partage de lecture, etc. L’activité a lieu à la bibliothèque les vendredis à 15 h 15 jusqu’au 11 août.

Bricolage et autres

Le bricolage sera à l’honneur cet été avec l’offre d’ateliers à la bibliothèque et la tenue d’un concours. Les jeunes membres de la bibliothèque ayant complété la maternelle à la 4e année peuvent bricoler à la bibliothèque les mardis ou vendredis de 13 h 30 à 14 h 30, et ce, jusqu’au 15 août. Le concours de bricolage est aussi de retour cet été. Le concours qui a pour thème l’art des premières nations s’adresse aux personnes âgées de 18 ans et moins. Les oeuvres seront exposées jusqu’au 16 août à la bibliothèque. Des prix seront attribués au hasard parmi tous les participants le 18 août prochain.

Faites circuler vos livres

Jusqu’au 19 septembre, des boîtes à livres identifiées au nom de la bibliothèque sont installées dans les parcs Jules-Choquet et Edmour-J.-Harvey ainsi que près de la piscine intérieure au parc N.-P.-Lapierre. Des livres seront à la disposition des citoyens gratuitement en échange de l’un des leurs en bon état. Les boîtes seront alimentées régulièrement.

Offert en tout temps – Lecture de magazines en ligne

La bibliothèque offre l’accès à treize périodiques à partir de la maison, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent dont Coup de pouce, Paris Match, Elle Québec, Sélection du Reader’s Digest, Popular Mechanics et bien d’autres. Ces titres sont disponibles dans la base de données Zinio dans le catalogue de la bibliothèque (biblio.ville.sainte-julie.qc.ca) sous ressources numériques. Pour accéder au contenu de ce site, il faut avoir un numéro de carte loisir valide.

Concours Création au Médialab

Jusqu’au 7 août, les utilisateurs du Médialab sont invités à participer au concours Création au Médialab. Les réalisations produites, que ce soit une création 3D, un enregistrement sonore ou un film humoristique ou dramatique, devront être originales et aucune copie ne sera acceptée. Un prix de participation de 100 $ en chèque-cadeau sera tiré au hasard parmi les usagers participants. Tous les détails se trouvent sur la page Internet du Médialab sur le site de la Ville.

Pour plus de renseignements sur l’ensemble de la programmation, les citoyens sont invités à composer le 450 922-7070 ou à visiter la section consacrée à la bibliothèque sur le site Internet de la Ville au www.ville.sainte-julie.qc.ca.