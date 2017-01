Profitez des plaisirs de l’hiver à Contrecoeur!

Crédit photo : (photo : pente à glisser du parc Antoine-Pécaudy - photo Ville de Contrecœur lors de la journée Plaisirs d’hiver, le 23 janvier 2016)

Accordez-vous en famille et entre amis quelques moments d’activités physiques sur les nombreuses infrastructures de la Ville de Contrecœur.

Les conditions extérieures sont excellentes afin que vous puissiez profiter dès maintenant des installations au parc Antoine-Pécaudy de Contrecœur (1500, rue des Saules): glissade, ski de fond, sentier glacé et patinoire extérieure. Accès gratuit.

Les corridors de glisse ont été aménagés afin de permettre aux petits comme aux grands de dévaler la pente à vive allure, mais en toute sécurité.

Le temps froid des derniers jours a permis aux employés municipaux de préparer la patinoire et le sentier glacé. Ces deux infrastructures sont maintenant prêtes à accueillir les patineurs.

À noter que le chalet de service situé au parc Antoine-Pécaudy est ouvert du lundi au jeudi, de 18 h à 21 h ; le vendredi, de 18 h à 22 h ; le samedi, de 10 h à 22 h et le dimanche de 10 h à 21 h.

Au fil des jours, d’autres surfaces glacées seront accessibles. Les employés municipaux s’affairent à préparer les ronds de glace situés dans d’autres parcs: Henri-Lacroix (4550, rue L’Heureux) ; Joseph-Papin (5355, rue L’Heureux) ; Rémi-Lamoureux (6155, rue des Pluviers) ; Saint-Laurent-du-Fleuve (272, rue de l’Église) ; Jean-Louis-De La Corne (6793, rue des Pivoines).

Notez que l’ouverture des patinoires et des ronds de glace dépend des conditions extérieures et de l’état de la surface glacée.

Les amateurs de ski de fond peuvent emprunter le sentier à partir du parc Antoine-Pécaudy et du parc Jean-Louis-De La Corne. Ce sentier est entretenu par la Ville spécifiquement pour la pratique du ski de fond. Par mesure de sécurité et afin qu’ils profitent au maximum de leur randonnée, seuls les amateurs de ce sport peuvent circuler dans ce sentier. Les pistes ne sont pas adéquates pour y accueillir des véhicules tout- terrains (VTT) et des vélos tout-terrains (fatbike).

Vous pouvez également vous rendre au Parc régional des Grèves (accueil Contrecœur ou accueil Sorel-Tracy) pour faire du ski de fond, de la raquette et autres activités hivernales. Infos: www.coloniedesgreves.com/parc-regional-des-greves

Pour les plus frileux, il y a le patinage libre à l’aréna et le badminton libre au gymnase.

Le patin libre a lieu les samedis, de 18 h 30 à 20 h et les dimanches, de 11 h à 12 h 30 au Centre sportif régional de Contrecœur (1555, rue des Saules). Le badminton libre a lieu les mercredis, de 18 h 30 à 22 h et les vendredis, de 19 h 30 à 22 h au gymnase de l’école Mère-Marie-Rose (351, rue Chabot- porte dans la cour de l’école).

Dans le cadre de sa Politique des familles et des aînés, l’accès au patin libre et au badminton libre, est gratuit pour les résidentes et les résidents de Contrecœur. (Non résidente, non résident: enfant 3 $ et adulte 5 $)