Profiter des joies de l’hiver durant la période des fêtes

De nombreuses possibilités sont offertes gratuitement à Boucherville lorsqu’il s’agit de profiter des joies hivernales et d’adopter de saines habitudes de vie.

Patinoires et anneaux glacés

Il est possible de patiner sur le sentier aménagé à cette fin sur le bassin Vincent-D’Indy situé au 1075, rue Lionel-Daunais. Vous y trouverez une roulotte pour chausser vos patins. Il est strictement interdit de s’aventurer sur le bassin hors du sentier glacé. Il en va de votre sécurité.

La Ville entretient également plusieurs autres patinoires et anneaux glacés à travers la municipalité.

Sentier de ski de fond

Vous pouvez vous adonner à la pratique du ski de fond au Club de golf de Boucherville situé au 300, boulevard de Mortagne. Le sentier, d’une longueur d’environ 3,5 km, est accessible sept jours sur sept, et ce, gratuitement.

Pentes à glisser

Les pentes à glisser des parcs Pierre-Laporte et des Gouverneurs sont accessibles sept jours sur sept durant la saison hivernale. Les pentes sont éclairées, mais non surveillées.

Une nouvelle pente à glisser s’ajoute cette année, soit celle du Centre multifonctionnel

Francine-Gadbois qui est non éclairée et non surveillée.

Veuillez noter que les conditions météorologiques doivent permettre de tracer les sentiers

et les pentes à glisser, et être favorables à la pratique des activités ci-haut mentionnées.

Pour connaître l’état du sentier de ski de fond et des patinoires, consultez la page d’accueil

du boucherville.ca. Pour connaître les emplacements des patinoires, consultez le boucherville.ca/sports.

Équipements sportifs disponibles au chalet du parc Pierre-Laporte pour la saison hivernale

Tous les jours, s’il y a de la neige et si la température le permet !

• Raquettes à neige;

• Stabilisateurs d’apprentissage au patin;

• Traîneaux en mousse, tubes et soucoupes pour glisser.

Notes : le chalet est fermé lorsque la glace est impraticable. Certaines modalités s’appliquent. Pièce d’identité requise. Carte Accès-Boucherville obligatoire pour le prêt de raquettes.

Horaire du chalet

Lundi au dimanche, 10 h à 22 h

Les lumières extérieures ferment également à 22 h.

Horaire du prêt d’équipement

Période des Fêtes :

23 décembre au 7 janvier, 10 h à 22 h

Exceptions : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, 10 h à 16 h

Du 8 janvier au 4 mars :

Lundi au vendredi, 18 h à 22 h

Samedi et dimanche, 10 h à 22 h