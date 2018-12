Profiter des joies hivernales à Boucherville

Crédit photo : Ville de Boucherville

Profitez des belles journées d’hiver pour vous amuser en famille ou entre amis! Ayant à cœur les saines habitudes de vie, la Ville de Boucherville est heureuse de mettre en place divers services pour favoriser la santé et le bien-être des citoyens. Plusieurs options sont donc offertes tout au long de l’hiver.

Anneau glacé et patinoire du parc Pierre-Laporte

Horaire du chalet

Tous les jours : 10 h à 22 h Exceptions : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, 10 h à 16 h

Note : Le chalet est fermé lorsque la glace est impraticable.

Autres patinoires et anneaux glacés

La Ville entretient plusieurs patinoires et anneaux glacés à travers la municipalité. À certains endroits, vous trouverez une roulotte pour chausser vos patins.

Sentier de ski de fond

Vous pouvez vous adonner à la pratique du ski de fond au Club de golf Boucherville situé au 300, boulevard de Mortagne. Le sentier, d’une longueur d’environ 3,5 km, est accessible sept jours sur sept, et ce, gratuitement.

Pentes à glisser

Les pentes à glisser des parcs Pierre-Laporte, des Gouverneurs et Vincent-D’Indy sont accessibles sept jours sur sept durant la saison hivernale. Les pentes sont éclairées (sauf celle du parc Vincent-D’Indy), mais non surveillées.

Pour connaître l’état des patinoires et du sentier de ski de fond, consultez la section En bref au boucherville.ca.

Prêt d’équipement sportif du chalet Pierre-Laporte

Horaire des fêtes pour le prêt d’équipement : 22 décembre au 6 janvier

Tous les jours : 10 h à 22 h Exceptions : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, 10 h à 16 h

Horaire régulier pour le prêt d’équipement : 7 janvier au 3 mars

Lundi au vendredi : 18 h à 22 h

Samedi et dimanche : 10 h à 22 h

Équipement sportif disponible :

Stabilisateurs d’apprentissage au patin;

Traîneaux en mousse, tubes et soucoupes pour glisser;

Disques volants pour la pratique du disque-golf;

Raquettes à neige.

Durée du prêt des raquettes : Lundi au vendredi : possibilité d’emprunter des raquettes dès 19 h et de les rapporter le lendemain, selon les heures d’ouverture, à l’exception des retours le samedi et le dimanche qui doivent se faire avant midi.

Samedi et dimanche : emprunt le jour même pour une période maximale de 4 heures.

Note : Le chalet est fermé lorsque la glace est impraticable. Certaines modalités s’appliquent. Pièce d’identité requise. Carte Accès-Boucherville obligatoire pour le prêt de raquettes.

Veuillez noter que les conditions météorologiques doivent être favorables à la pratique des activités ci-haut mentionnées.

La Ville de Boucherville vous souhaite une agréable saison hivernale !

Renseignements

boucherville.ca/sports

Ligne info-loisirs : 450 449-8640

(Source : Ville de Boucherville)