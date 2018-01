Le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau honoré par le conseil municipal de Sainte-Julie

Crédit photo : CSP

Les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau ont été honorés par les membres du conseil municipal de la ville de Sainte-Julie. Tous les élèves ont été invités à signer le livre d’or de la ville parce qu’ils ont contribué grandement à la communauté en favorisant son rayonnement.

Ils se sont démarqués par leurs performances au cours de l’année 2017 : mention or au Jazzfest des jeunes du Québec, mention argent au Musicfest-Québec, note d’or et le 2e prix dans la catégorie junior 14-17 ans au concours du Choeur de la Montagne, mention supérieure au festival Rhythms International ainsi que la note d’or et le 1er prix dans la catégorie junior A au festival des harmonies et orchestres de Sherbrooke.

Félicitations aux 14 guitaristes!