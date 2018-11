Profil financier des villes du Québec: excellente santé financière pour la Ville de Varennes

Crédit photo : Varennes

Le profil financier des villes du Québec qui a récemment été publié par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation démontre l’excellente santé financière de la Ville de Varennes. Les contribuables bénéficient d’un taux global de taxation, de charges fiscales et d’un endettement des plus bas par rapport aux villes ayant le même nombre de population.

« Nous récoltons les fruits de nos investissements en matière de développement économique depuis les dix dernières années. Nos évaluations ont connu une croissance et nos charges fiscales diminuent grâce aux revenus générés par les commerces et les industries. Les citoyens bénéficient donc de plusieurs services qualité à moindre coût », affirme le maire Martin Damphousse.

Au chapitre de la charge fiscale moyenne des logements dans la classe de population de 10 000 à 24 999 habitants, le coût des impôts fonciers à Varennes est inférieur de 20 % à ceux des villes comparables. En ce qui a trait au taux d’endettement, la proportion de dette par 100 $ d’évaluation est en diminution. Le taux global de taxation si situe à 0,75 $ comparativement à plus d’un dollar pour l’ensemble des villes comparables.

« Le conseil municipal réaffirme sa volonté de maintenir un bas niveau de taxation pour les familles », déclare le maire Martin Damphousse.

Le profil financier, qui est publié chaque année, situe les villes par rapport aux autres municipalités de leur classe de population, de leur MRC, de leur région administrative et de l’ensemble du Québec. On y trouve différentes données financières et fiscales, des ratios calculés à partir de ces données ainsi que des comparaisons. Le profil financier 2018 de Varennes peut être consulté en ligne sur ce lien :

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/finances_indicateurs_fiscalite/information_financiere/profil_financier/2018/PF201859020.pdf