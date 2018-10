Profil financier 2018 : Sainte-Julie parmi les villes les mieux gérées

Le profil financier des villes du Québec publié récemment par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation démontre encore une fois cette année que Sainte-Julie figure parmi les municipalités les moins endettées, les plus économes et qui taxent le moins leurs citoyens.

« Le conseil municipal maintient ses efforts pour limiter les dépenses et respecter la capacité de payer des citoyens tout en continuant d’améliorer concrètement les services qui leur sont offerts. Nous remercions donc les gestionnaires et employés de la Ville qui nous appuient dans cette démarche en rivalisant de créativité et d’innovation pour améliorer la qualité de vie des résidents au meilleur coût possible », commente la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Dans la classe de population de 25 000 à 99 999 habitants, Sainte-Julie est avantageusement positionnée par rapport à son taux d’endettement, qui est largement inférieur à la moyenne des 35 autres villes de sa catégorie de population et celle des autres municipalités de la MRC, de la région et même de tout le Québec. Le même scénario s’applique pour le taux global de taxation uniformisé ainsi que pour les dépenses par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU).

Le profil financier, qui est publié chaque année, situe les villes par rapport aux autres municipalités de leur classe de population, de leur MRC, de leur région administrative et de l’ensemble du Québec. On y trouve différentes données financières et fiscales, des ratios calculés à partir de ces données ainsi que des comparaisons. Le profil financier 2018 de Sainte-Julie peut être consulté en ligne sur ce lien : https://bit.ly/2ORBUKl.