Prochaines entraves à prévoir à l’intersection Fer-à-Cheval/Nobel

(Communiqué de presse) La Ville de Sainte-Julie informe les usagers de la route que dans le cadre des dernières phases de la réfection de la rue Nobel, certaines entraves sont à prévoir au cours des prochains jours à l’intersection du chemin du Fer-à-Cheval et de la rue Nobel. La plupart de ces entraves se produiront durant la nuit seulement.

Ce jeudi 12 juillet, une intervention sera d’abord effectuée sur le feu de circulation localisé à cet endroit afin d’en modifier la base, mais aussi et surtout d’y installer des équipements qui le rendront plus performant et amélioreront la fluidité de la circulation à cette intersection. Pour cela, il sera nécessaire de placer le feu de circulation en mode clignotant, et ce, durant une bonne partie de la journée de jeudi. Des panneaux d’arrêt seront installés et une présence policière sera déployée pour assurer la sécurité de tous.

Il est également à noter que durant les travaux effectués jeudi et vendredi sur la base du feu de circulation, la voie sur la rue Nobel en provenance de Saint-Mathieu-de-Beloeil permettant de tourner à gauche sur le chemin du Fer-à-Cheval vers Saint-Bruno-deMontarville sera fermée pour des raisons de sécurité. Les automobilistes pourront quand même tourner à gauche, mais en utilisant la voie permettant normalement d’aller tout droit. Cela pourrait entraîner quelques ralentissements de la circulation en journée.

Travaux réalisés la nuit

Par ailleurs, les derniers travaux de planage et d’asphaltage associés à ce chantier débuteront dans la nuit de dimanche à lundi et se poursuivront durant quelques nuits par la suite, ce qui n’entraînera aucune entrave en journée. Ces travaux réalisés uniquement la nuit consistent en la réfection du chemin du Fer-à-Cheval à l’intersection de la rue Nobel. La circulation sera maintenue dans les deux sens grâce à l’utilisation d’une voie à contresens lors des travaux comme illustré sur le plan ci-joint. Il est conseillé aux motocyclistes et cyclistes de redoubler de prudence en circulant à cet endroit puisque la surface ne sera pas uniforme à cette étape.