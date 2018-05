Les prix reconnaissance Mérite en histoire attribués à 22 élèves de la CSP

Crédit photo : CSP

Le 5 mai dernier, 22 élèves de 4e secondaire des écoles secondaires De Mortagne à Boucherville, du Grand-Coteau à Sainte-Julie et du Mont-Bruno à Saint-Bruno-De-Montarville, ont reçu le prix Mérite en histoire pour avoir obtenu une note de 95 % et plus à l’examen du Ministère de l’Éducation.

La Société nationale des Québécois Richelieu – Saint-Laurent (SNQRSL) a remis ces prix dans le cadre d’une soirée organisée pour récompenser les élèves méritants d’une trentaine d’écoles secondaires situées en Montérégie.

En présence de parents, d’enseignants, de directions d’écoles ainsi que de Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP, les élèves à l’honneur ont reçu un certificat émérite reconnaissant leur excellente performance.

Les élèves honorés

De l’école secondaire De Mortagne

Valène Paquette, Sarah Thibert, Gabrielle Gilbert, Juliette Pelletier, Marianne Buist, Océane Daigle, Tristan Poulin, Estelle Desgagné, Stefania Salaoru, Anne-Laurence Boisvert-Ducharme, Marc-Antoine Fortier, Saïda Audet, Florence Laflamme

De l’école secondaire du Mont-Bruno

Héloïse Brouillette, Jérémy Tremblay, Marie-Claude Lemire, Arianne Boudrias, Laurence Le Duc, Anna Bodryzlova

De l’école secondaire du Grand-Coteau

Olivier Boulianne, Cindy Laflamme

Félicitations à tous!

(Source : CSP)