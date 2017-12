Un prix INOVA pour le siège social du groupe Lumenpulse

Crédit photo : Stéphane Brügger

Le Groupe Montoni s’est vu décerner le Prix Magazine Immobilier commercial, dans la catégorie Bâtiment intégré, industriel et de R&D, pour la construction du siège social du Groupe Lumenpulse situé sur le boulevard Marie-Victorin, à Longueuil, et spécialisé dans l’éclairage.

Cette distinction, remise par l’Institut de développement urbain du Québec (IDU), a été attribuée selon des critères rigoureux, tels que la qualité de la conception, l’intégration au milieu, l’innovation et la considération pour le développement durable.

Le groupe Montoni a reçu ce prix pour une deuxième année consécutive. Les Prix INOVA récompensent, depuis maintenant 17 ans, les projets de l’industrie immobilière commerciale les plus innovants ayant un impact significatif sur la communauté.

Véritable « hub »

Le siège social du Groupe Lumenpulse, véritable « hub » de partage des connaissances, est inspiré par le prisme, objet qui décline les couleurs de la lumière par la réfraction. C’est dans une perspective d’innovation, de collaboration, de communication et de transparence, principes essentiels qui ont forgé le succès de l’entreprise québécoise, que le nouveau siège social a été créé.

Le siège social, qui bénéficie d’une vitrine vraiment spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent et d’un environnement urbain hors du commun, intègre un grand centre d’expérience alliant histoire, découvertes et partage du savoir, façonnant ainsi l’ADN de cette construction hors normes.

Le projet de 140 000 pieds carrés incarne l’histoire, les valeurs et la culture de l’entreprise. L’espace et les ambiances ont été conçus tel un parcours muséal qui invite les usagers à la découverte. L’immeuble certifié LEED abrite les départements de fabrication, de conception et d’ingénierie, un centre d’expérimentation, ainsi que le siège social. Quelque 300 employés occupent les nouveaux locaux.

La société a également des bureaux à Boston, Florence, Paris, Londres et Manchester.