Une autre prise pour le Novoparc: Varennes accueille le bureau administratif de la Laiterie Chalifoux

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est heureux d’accueillir sur son territoire le nouveau bureau administratif de la Laiterie Chalifoux dont le siège social et l’usine de transformation sont situés à Sorel-Tracy.

Une quinzaine d’employés du département des ventes, marketing et finances sont maintenant installés dans de nouveaux locaux situés au Novo-Centre, sur le boulevard Lionel-Boulet, à Varennes.

L’expansion rapide de l’entreprise qui fabrique les produits Riviera et dont la réputation n’est plus à faire, explique le besoin de se rapprocher des grands centres.

« La venue d’une entreprise de renom comme la Laiterie Chalifoux sur notre territoire ne fait qu’ajouter au dynamisme de notre économie locale et nous en sommes très fiers », affirme le maire Martin Damphousse.