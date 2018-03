Le président de l’arrondissement Vieux-Longueuil reçoit les citoyens

« Les Samedis Citoyens, une initiative pour renforcer la relation entre les citoyens et leurs élus » – Benoît L’Écuyer

Le président de l’arrondissement Vieux-Longueuil, Benoît L’Écuyer, recevra les citoyens dans le cadre des Samedis Citoyens, les premiers samedis de chaque mois au bureau de l’arrondissement situé au 300, rue Saint-Charles Ouest, à la salle Albert-Beaudry. Des opportunités pour les citoyens d’échanger à tous les mois avec l’ensemble des élus de l’arrondissement sur les sujets qui les touchent de près. La première rencontre aura lieu le samedi 7 avril de 9 heures à midi.

« Je suis heureux d’instituer les Samedis Citoyens dans l’arrondissement Vieux-Longueuil. Ces rendez-vous mensuels, animés dans un cadre décontracté, autour d’un café, permettront de discuter de l’actualité municipale et de sujets qui touchent de près les citoyens. Pour moi, les Samedis Citoyens participent à renforcer la relation entre les citoyens et leurs élus. La transparence et l’accessibilité des élus sont au coeur de notre engagement municipal. », mentionne Benoît L’Écuyer.

Le chef de l’opposition Xavier Léger souligne pour sa part que les samedis citoyens s’inscrivent dans les valeurs de Longueuil Citoyen : « Les quatre prochaines années seront fécondes en événements et changements de toutes sortes à Longueuil. On doit donc être en mesure de créer des espaces de dialogue où les citoyens peuvent échanger en toute simplicité avec leurs conseillers municipaux, loin du cadre parfois plus formel du conseil municipal, partager leurs préoccupations et leurs solutions, et ainsi co-construire avec les élus le Longueuil souhaité par tous. »

(Source : Cabinet de l’Opposition, Longueuil)