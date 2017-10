Près du tiers des incendies résidentiels sont causés par les appareils de cuisson chaque année

Crédit photo : iStock

Jusqu’au 14 octobre dernier se déroulait la Semaine de la prévention des incendies 2017 et les différents services de sécurité incendie de la région ont sensibilisé les citoyens aux risques d’incendie inhérents à une mauvaise utilisation des appareils de cuisson de la cuisine. Ils ont également invité la population à adopter des comportements sécuritaires lors de l’utilisation de ceux-ci car environ un tiers des incendies résidentiels au Québec sont causés par les appareils de cuisson chaque année, ce qui représente environ 1 300 incendies par année ou 25 par semaine.

Le thème de cette campagne 2017 est « La prévention, c’est bon ! C’est dans la cuisine que ça se passe ! » et les responsables ont notamment rappelé que les éléments de la cuisinière représentent la source de chaleur de 63 % des incendies mortels ayant débuté dans la cuisine.

Ils ajoutent que, parmi les 1 300 incendies de cuisine, près de la moitié sont dus à une distraction (47 %) et ce sont les appareils de cuisson (four, cuisinière et autres équipements de cuisson) qui sont à l’origine de ces incendies dans près de 82 % des cas.

Ce qui est déplorable, ont-ils fait remarquer, c’est que seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée fonctionnel. Ils ajoutent qu’un avertisseur de fumée n’est pas éternel; il doit être remplacé aux 10 ans.

Soulignons que cette campagne s’inscrit au plan triennal de prévention des incendies du ministère de la Sécurité et pour plus de renseignements, visitez le site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec à securitepublique.gouv.qc.ca.

Saviez-vous que…

• Depuis 2010, une baisse considérable de 27 % du nombre d’incendies annuel a été observée. Cette dernière s’explique, entre autres, par des activités de prévention efficaces et par la mise en œuvre des schémas de couverture de risque en incendie.

• Entre 2011 et 2015, 74 personnes sont décédées et 504 ont été blessées dans un incendie ayant débuté dans la cuisine. L’intervention des pompiers a permis le sauvetage de 304 personnes.

• L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO). Il est fortement conseillé de se procurer un avertisseur de CO si votre domicile dispose d’appareils fixes à combustion comme un poêle à bois, une fournaise au mazout, une cuisinière au gaz ou un garage adjacent à la résidence.

• Il ne suffit pas de tester le signal sonore d’un avertisseur de fumée. Il faut aussi tester sa capacité de détection de la fumée au moins une fois par année. Pour plus d’information, il faut se référer aux normes du fabricant.

Les bonnes habitudes à prendre…

Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les préventionnistes en sécurité incendie suggèrent d’adopter les bonnes habitudes suivantes :

• Utiliser une minuterie;

• Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons à poignées, etc.) ;

• Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;

• Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;

• Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution;

• Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;

• Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine;

• Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux vêtements trop amples, aux tissus facilement inflammables, etc.);

• Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat;

• Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible;

• Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant.

Les erreurs à éviter en cuisine…

Les incendies de cuisine sont majoritairement causés par des erreurs humaines en raison d’un manque de temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une distraction. L’analyse des incidents révèle plusieurs comportements inadéquats ou inappropriés en cuisine. En voici quelques exemples :

• Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière;

• Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments;

• Déplacer une casserole en flammes;

• S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments (ex. : répondre au téléphone, regarder la télévision, etc.);

• Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson;

• Mettre des objets combustibles près ou sur la surface de cuisson, tels les boîtes de carton, les essuie-tout, les linges à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.;

• Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : boîtes de pizza).

Important à savoir!

• Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau! L’ajout d’eau alimente et propage le feu!