Près de 850 joueurs de soccer à Contrecœur pour la finale de la Ligue Soccer des Patriotes

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la programmation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, les bénévoles derrière le Soccer mineur de Contrecœur ont relevé haut la main le défi d’organiser à Contrecœur, la grande finale annuelle de la Ligue de soccer des Patriotes. Sous le soleil radieux d’une journée parfaite de fin d’été, ce seront près de 850 joueurs de soccers des catégories U6 à U14 de la région et leurs supporteurs qui se sont retrouvés à Contrecœur pour un tournoi d’une journée et dont le but ultime était celui de remporter le trophée dans leur catégorie. Les joueurs provenaient de plusieurs villes et évoluaient auprès des 9 équipes suivantes : Contrecoeur (Saint-Roch-sur-Richelieu); Saint-Antoine-sur-Richelieu; Saint-Charles-sur-Richelieu; Saint-Denis-sur-Richelieu; Sainte-Victoire-de-Sorel (Saint-Ours); Saint-Jude (St-Bernard et St-Barnabé); Saint-Louis (Saint-Aimé, Massueville, Saint-Robert, Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-Hugues); Saint-Marc-sur-Richelieu. En plus des matchs pour le trophée convoité, pour amuser les enfants entre les parties, des jeux gonflables étaient installés sur le site et plusieurs mascottes déambulaient sur le site.

« Après un tournoi aussi impressionnant que réussi, je n’ai pas d’autres mots que « merci » pour m’exprimer à la suite de ce que nous avons vécu le 25 août. « Merci » aux membres de notre conseil d’administration qui ont cru en ce projet majeur depuis le premier jour. « Merci » au Comité des fêtes du 350e anniversaire d’avoir appuyé l’organisation de cet événement grâce à un partenariat important. « Merci » à la Ligue de soccer des Patriotes de nous avoir fait confiance pour l’organisation du tournoi de 2018. « Merci » à la Ville de Contrecœur pour les installations, l’aménagement et la préparation des terrains. « Merci » à tous nos partenaires. Et finalement, merci, merci, merci aux très nombreux bénévoles qui sont venus prêter main-forte dans les derniers jours d’organisation pour réaliser ce tournoi d’envergure. Le soccer est une activité sportive pratiquée par plus d’une centaine de jeunes Contrecoeurois et Contrecoeuroise, et sans la contribution et le travail des parents et des amateurs de ce sport, il aurait été impossible d’obtenir un succès aussi évident », a témoigné Véronique Lemieux, présidente de Soccer Mineur Contrecœur.

« Navette entre le stationnement principal et les deux sites officiels, aménagement d’un terrain éphémère pour 11 joueurs au centre-ville, équipe de secouristes, registraire et arbitres, jeux et animation pour les enfants, espaces de restauration, médailles et trophées, rafraichissements pour les joueurs, etc., bref, l’équipe de Soccer Mineur Contrecœur a définitivement déployé les grands moyens pour l’organisation de cet événement régional. Bravo, ce fut un pari 100% réussi! Nous sommes reconnaissants d’avoir pu compter sur cette organisation bénévole pour faire rayonner auprès des villes avoisinantes la fierté des gens d’ici et le 350e anniversaire de Contrecœur », s’est pour sa part réjouie René Laprade, président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.