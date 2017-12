Près de 7 M$ pour brancher 2 430 foyers de la Montérégie à Internet haut débit

Crédit photo : iStock

Dans le cadre du programme Québec branché, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada soutiendront, à hauteur de 2 584 361 $ chacun, trois projets1 dans la région de la Montérégie, lesquels représentent des investissements totalisant 6 842 453 $. Ces projets permettront d’établir des points de présence d’Internet haut débit dans 37 collectivités de la Montérégie. Il est prévu qu’en tout, 2 430 foyers auront ainsi accès à des services Internet haut débit dans la région.

La députée de Soulanges, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, au nom de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, le député de Saint-Jean, M. Jean Rioux, et la députée de Châteauguay–Lacolle, Mme Brenda Shanahan, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, en ont fait l’annonce aujourd’hui.

Le programme Québec branché a pour objectif de fournir des services Internet haut débit aux régions et aux localités qui sont actuellement mal ou non desservies. La sélection et le financement des projets ont été faits en complémentarité avec le programme fédéral Brancher pour innover. En tout, plus de 80 projets ont été sélectionnés dans quatorze régions du Québec

Le programme Québec branché, doté d’une enveloppe initiale de 100 millions de dollars, est l’un des piliers du Plan d’action en économie numérique et de la future Stratégie numérique du Québec, qui sera rendue publique le 13 décembre 2017 : #StratNumQc.

Le programme Brancher pour innover. Ce lien mène à un site qui n’est peut-être pas soumis au standard gouvernemental sur l’accessibilité., doté d’une enveloppe de 500 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, vise à améliorer l’accès aux services Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.