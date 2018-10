Près de 600 participants à Jog ma ville à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer que la 4e édition de la course-bénéfice Jog ma ville a connu un grand succès dimanche dernier avec près de 600 coureurs et marcheurs qui ont franchi la ligne de départ.

« Je remercie notre président d’honneur, M. Mario Jean, l’initiatrice de cette belle activité, Mme Paule Jacques, le dynamique animateur Michel Bibeau de même que les bénévoles, les organisateurs et les participants qui ont bravé le froid, sans oublier nos généreux commanditaires », indique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

L’événement, qui proposait six parcours allant de 500 m à 15 km, a attiré des participants de tous âges. Les résultats complets sont disponibles sur le site www.sportstats.ca. Une médaille de participation a été remise à tous les coureurs et marcheurs qui ont atteint le fil d’arrivée. Un certificat a également été décerné aux détenteurs des trois premières positions chez les femmes et les hommes.

Défi Entreprise active

Pour la première fois cette année, les entreprises locales étaient invitées à participer à Jog ma ville en y inscrivant une équipe. Chaque kilomètre parcouru par un membre de l’équipe équivalait à deux points et l’organisation ayant obtenu le plus de points recevait le titre d’« Entreprise Active » de Sainte-Julie. Une quinzaine d’entreprises ont inscrit une équipe et c’est la Boucherie Auclair qui a remporté le défi.