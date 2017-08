Près de 3000 personnes assistent au Grand défilé des modes de transport terrestre

Près de 3000 personnes (selon l’évaluation des organisateurs) se sont massées le long du boulevard du Fort-Saint-Louis afin d’assister au Grand défilé des modes de transport terrestre, dimanche dernier. Après le spectacle de Ginette Renaud, c’est la deuxième activité la plus populaire offerte dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Boucherville

Plus de 50 véhicules datant du 17e au 21e siècle ont défilé sur le parcours qui s’étendait du centre commercial Carrefour de la Seigneurie au Parc de la Mairie. Diligences, carrioles, voitures anciennes et futuristes, autobus, et camions de tout le 20e siècle, véhicules de ferme et vélos ont roulé sous les yeux amusés des spectateurs. Ils étaient accompagnés de deux fanfares de la légion royale et du corps de clairon et fanfare de Sainte-Julie. Des dignitaires faisaient partie du cortège, dont le maire Jean Martel, à bord de sa Westfalia 1977, et la présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, Florence Junca Adenot.

Plusieurs personnes ont ensuite pris part à la grande fête tenue au Parc de la Mairie et qui clôturait l’activité. Sur place, il y avait animation, épluchette de blé d’Inde, hot dogs et friandise.