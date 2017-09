Près de 3000 Bouchervillois ont fait le tour du jardin patrimonial

La fin de semaine des 9 et 10 septembre derniers était plutôt verte avec la tenue de l’événement Boucherville en fêtes agricoles. À quelques jours des grandes récoltes, les visiteurs ont été nombreux à faire le tour du Jardin patrimonial conçu dans le cadre du 350e anniversaire de la ville.

Le jardin occupe un espace d’environ 1 000 pieds carrés, en connexion avec le jardin collectif situé à l’angle des boulevards de Montarville et du Fort-Saint-Louis. Il a pour but de retracer, à travers cinq espaces, l’évolution et les faits marquants des cultures agricoles et légumières à Boucherville.

Des visites commentées par son créateur, l’horticulteur Bertrand Dumont, ont permis aux curieux de découvrir le jardin des Trois sœurs, soit celui des Premières Nations vers 1540; le jardin seigneurial ou à la française autour de 1700; le jardin de la Révolution tranquille vers 1960; et le jardin de l’agriculture urbaine.

De la fourche à la fourchette

À l’origine du jardin patrimonial, le Collectif 21 Agriculture urbaine, a planché sur le projet durant deux ans. L’idée était de célébrer l’histoire des cultures à Boucherville, maintenant ville à demi agricole, et à demi résidentielle, commerciale et industrielle, et de laisser un legs à la communauté.

« Nous avons eu plusieurs idées et nous avons finalement opté pour un four à pain traditionnel. C’est un legs concret, car à l’époque, les seigneurs avaient l’obligation de fournir un four à pain aux censitaires. 350 plus tard, nous renouons avec cette tradition », explique la présidente de l’organisme, Anne-Marie Brunet.

Ce legs servira à la communauté, et plus particulièrement à la trentaine de membres du jardin collectif. Ce potager constitué d’une vingtaine de planches accueille plusieurs variétés de légumes. Là, on y pratique le jardinage de façon biologique et écologique. On y utilise du compost pour enrichir la terre, et on y attire les insectes utiles pour supprimer les nuisibles.

« Nous sommes en milieu urbain et entourés de gazon, ce qui a pour conséquence de faire disparaître les insectes utiles. Pour les attirer, il était nécessaire de nous doter d’outils afin qu’ils retrouvent un habitat pour nicher, se reproduire et passer l’hiver. Plus la biodiversité sera grande, et plus les conditions de culture seront facilitées».

Et puisque le jardin est collectif, les jardiniers se partagent les récoltes tout en remettant une partie des légumes (l’an dernier, environ 30 % de la récolte) à des organismes bouchervillois, notamment au Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, à la maison de soins palliatifs Source Bleue, au Centre d’action bénévole de Boucherville, et au Comité d’entraide interparoissial de Boucherville.