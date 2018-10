Près de 300 personnes au Colloque aérotechnique 2018 du CTA

Crédit photo : CTA

Le 11 octobre 2018, le Centre technologique en aérospatiale (CTA) a rassemblé près de 300 personnes pour la 10e édition de son Colloque aérotechnique : Innovations et perspectives. Organisé conjointement avec l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), le rendez-vous annuel proposait 16 conférences, dans une formule réinventée, sur trois thématiques primordiales concernant les plus récents développements technologiques de l’industrie aérospatiale.

Une programmation tournée vers l’avenir

Les défis de la nouvelle économie et l’arrivée massive du numérique forcent l’industrie à revoir ses façons de faire, à améliorer constamment ses processus et à repenser ses formations. Au fait des dernières innovations du domaine et soucieux de les partager avec leurs partenaires du secteur aérospatial, le CTA et l’ÉNA proposaient une riche programmation permettant d’en apprendre davantage sur les applications de l’intelligence artificielle, sur la fabrication additive et post-traitement ainsi que sur les matériaux composites et leur contrôle non destructif.

En conférence de clôture, le CTA avait le privilège de présenter Robert Dewar, vice-président, Service à la clientèle, Ingénierie et développement de produits, C Series Aircraft Limited Partnership. Il a exposé aux participants les derniers développements concernant l’A220, les possibilités de marché entourant l’appareil et les potentielles visées de cet avion hautement technologique.

25 ans d’innovations et de fructueuses collaborations

Réunissant les grands joueurs de l’industrie, le Colloque 2018 proposait une excellente occasion de réseautage grâce à la trentaine d’entreprises réunies au Salon des exposants, qui regroupait également les clubs étudiants de l’ÉNA, tout comme ceux de l’École de technologie supérieure et de l’Université Concordia. Cette année, le CTA était d’autant plus fier de son colloque, car ce grand rassemblement a aussi permis de lancer officiellement, avec toutes les personnes présentes, qui sont des partenaires et fidèles collaborateurs, le 25e anniversaire du CTA.

Pascal Désilets, directeur général du CTA a rappelé l’apport considérable du CTA au fil des ans grâce à la formation, la recherche appliquée, et le transfert d’expertises et de technologies: « Depuis ses tout débuts, en 1993, alors que le CTA était logé dans les locaux de l’ÉNA, et jusqu’à ce jour, notre établissement connaît une augmentation constante de sa croissance, mais sa mission demeure : soutenir fièrement les entreprises dans leur développement. Avec plus de 70 experts, menant près de 350 projets annuellement en collaboration avec plus de 120 entreprises, le CTA fait croître l’économie et le talent d’ici, a-t-il évoqué. »

(Source : CTA)