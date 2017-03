Près de 200 participants au Grand Spin Don de la Rive-Sud

Crédit photo : Société canadienne du cancer

Le 25 février 2017, de 9h00 à 12h00, l’événement le Grand Spin Don (GSD) de la Rive-Sud, le défi de type spinning de la Société canadienne du cancer (SCC), qui s’est tenu au Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil a attiré près de 200 personnes. Cette activité a permis d’amasser plus de 15 000 $.

Y ont été présents une vingtaine d’équipes, des dizaines d’individus et une vingtaine d’enfants. Depuis le mois de septembre, le comité organisateur de l’événement a préparé le Grand Spin Don de la Rive-Sud. Ses membres ont réussi à réunir des équipes corporatives, des équipes de cyclisme, des équipes familiales, ainsi que des enfants au même moment et au même endroit pour la cause.

Il y avait deux volets lors du GSD : le volet « cour de groupe », et le volet « dépassement ». Les participants, en équipe de cinq personnes, avaient le choix de suivre en relais, un cours de spinning de trois heures, animé par quatre instructeurs ou de participer au défi dépassement, c’est à dire, les spinners, positionnés en arrière, essayaient de brûler un maximum de calories durant ces trois heures. À 11 h 30, les enfants se sont joints au peloton et ont pédalé avec eux jusqu’à la fin de l’activité.

Le GSD a connu un vif succès. Le Cégep Édouard Montpetit a fourni 43 vélos à la Société canadienne du cancer et l’ETS de Montréal a ajouté 28 vélos supplémentaires afin de pouvoir accueillir toutes les équipes.

L’argent recueilli par la SCC permet de prévenir plus de cancers et d’exiger des lois qui protègent la santé, de financer davantage de projets de recherche, de soutenir plus de personnes touchées par le cancer.