Près de 19 millions de dollars de travaux prévus en 2018 à Varennes

Crédit photo : Archives

En marge du budget 2018, la Ville de Varennes a présenté également son Programme triennal des immobilisations (PTI) 2018-2019-2020 qui se chiffre à 52 852 330 $ pour le total de ces trois années, soit 18 947 330 $ en 2018, 21 678 000 $ en 2019 et 12 227 000 $ en 2020.

Dans le cadre du PTI, la Municipalité entend investir plus de 50 millions de dollars pour mener à bien différents travaux sur son territoire. Parmi ceux-ci, il y a la réfection de 1,4 km de pavage sur le boulevard de la Marine et la réfection de 6 km de la montée du Lac et du chemin de l’Énergie.

Dans ce document présenté en décembre, la Ville a fait savoir qu’elle veut également réaménager l’intersection du boulevard Lionel-Boulet et du chemin du Pays-Brûlé. De plus, comme dévoilé en mai dernier devant les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Varennes, l’administration en place aimerait transformer l’ancien aréna Louis-Philippe-Dalpé en centre multifonctionnel avec l’aménagement, entre autres, de terrains de badminton. On entend aussi procéder à la relocalisation des ateliers municipaux à l’autre extrémité de la rue Sainte-Anne, et déplacer le dépôt à neige.

Dans le Programme triennal des immobilisations 2018-2019-2020, on indique, dans la section parcs et espaces verts, que Varennes entreprendra la deuxième phase de réaménagement du parc Pré-Vert avec la construction d’une nouvelle piscine extérieure, des jeux d’eau et un stationnement. De plus, la Ville veut aller de l’avant avec la première phase de la promenade riveraine au parc de la Commune.

Varennes ville intelligente

On mentionne également que des efforts seront déployés pour faire de Varennes une ville intelligente en offrant le service Wi-Fi dans les parcs du Carrousel, du Pré-Vert et du Portageur; l’installation d’un éclairage écoénergétique (Energere); un système d’autopartage avec véhicules électriques (SAUVéR); et le déploiement de nouvelles technologies dans le secteur des transports et des communications (IVÉO).

Il est à noter aussi que l’accent sera mis sur l’amélioration du déneigement des rues tertiaires dès 2018 grâce à la location et l’achat d’équipement, la mise en place d’une Patrouille neige et d’une campagne de sensibilisation auprès des citoyens ainsi que le recours à des déneigeurs privés.

Dans le Programme triennal des immobilisations, il est spécifié qu’en vue des célébrations entourant le 350e anniversaire de fondation de Varennes en 2022, on procèdera bientôt à la création d’un comité spécial à cette fin.

En ce qui concerne le développement durable, on explique qu’il y aura création d’un Fonds vert municipal, et on poursuivra le programme FIME pour des rénovations écoénergétiques, de même que le programme de subvention Habitation Durable. On débutera également en 2018 l’aménagement d’une zone TOD (Transport Oriented Developpement) et la construction de la Maison Véro & Louis près du parc de planches à roulettes. Finalement, la Ville entend mettre en place en 2018 une grande consultation publique sur les projets d’avenir de Varennes.