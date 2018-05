Près de 150 participants du Défi kayak Desgagnés feront escale à Verchères

Crédit photo : Magazine Découvertes

Verchères a un réel pouvoir d’attraction auprès des gens qui viennent d’un peu partout goûter à ses charmes, mais en août prochain, c’est par le fleuve Saint-Laurent que plusieurs visiteurs arriveront. En effet, près de 150 participants du Défi kayak Desgagnés feront escale dans l’un des plus beaux villages du Québec, le 9 août prochain.

Parmi ces « visiteurs », on remarquera tout particulièrement l’auteur-compositeur-interprète Yann Perreau. Soulignons que le défi débutera à Montréal le 9 août et se terminera à Québec le 12 août. L’étape de Verchères sera la première au terme de 30 kilomètres en kayak.

En plus de vivre une expérience humaine hors de l’ordinaire, les participants viendront en aide à Jeunes musiciens du monde, un organisme qui a pour mission de favoriser le développement personnel d’enfants et d’adolescents issus de milieux à risque au moyen d’activités musicales offertes gratuitement. Jeunes musiciens du monde accompagne plus de 1 500 jeunes à Québec, Montréal, Sherbrooke, Kitcisakik (communauté algonquine d’Abitibi-Témiscamingue) et même en Inde.

« Je suis très heureux d’être porte-parole de cet événement unique au monde pour une troisième année! C’est un privilège de retrouver le fleuve et de vivre ces moments inoubliables avec des élèves de Jeunes musiciens du monde et d’autres participants en quête d’une expérience unique. En plus de leur permettre de vivre une aventure enrichissante, leur présence permettra de valoriser la raison d’être première du Défi : investir dans la jeunesse », a expliqué Yann Perreau, porte-parole de cette édition 2018.

« Le Défi kayak Desgagnés est un événement audacieux auquel nous sommes fiers d’être associés, tant pour les jeunes que pour le fleuve. J’invite chaleureusement les entreprises à venir découvrir avec nous, cet été, le joyau de notre patrimoine naturel qu’est le Saint-Laurent et soutenir la mission de Jeunes musiciens du monde », a précisé Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction de Desgagnés, une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine du transport maritime et présentateur du Défi.

Yann Perreau a rappelé qu’il s’agit d’événement ouvert et accessible à tous, kayakistes ou non, dans la mesure où ils se préparent adéquatement. Il permet aux participants de découvrir le fleuve Saint-Laurent d’un point de vue unique et de façon sécuritaire. Lors des dernières éditions, plus de la moitié des participants avaient très peu d’expérience en kayak et ont vécu des moments mémorables.