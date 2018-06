Près de 14 000 festivaliers à La Grande Gourmandise

Les visiteurs ne sont sûrement pas restés sur leur appétit à La Grande Gourmandise. Ils ont été nombreux à goûter le Québec durant la fin de semaine des 15, 16 et 17 juin derniers au Centre urbain de Boucherville.

Cette sixième édition a été couronnée de succès. Elle a attiré quelque 13 800 festivaliers, soit plus de 1 800 par rapport à l’an dernier. La coorganisatrice de l’événement, Manon Ouellet, s’est dite enchantée de cette participation, même si La Grande Gourmandise a été un peu victime de la belle température. Les visiteurs ont afflué les avant-midis et les soirs, alors que les après-midis, sous les chauds rayons du soleil, ont été plus tranquilles en termes de participation.

Quatre-vingts kiosques de produits du Québec étaient au menu de ce rendez-vous festif, en plus des camions de bouffe. Une scène culinaire avec des démonstrations de chefs a aussi attiré l’attention. Les spectacles offerts les soirs par notamment Nadja et Dominique Hudson ont été courus.

Pour les jeunes

C’est par ailleurs au cours de cet événement que le Fonds jeune pour la persévérance scolaire a officiellement été lancé. « Grâce à ce festival, il est doté d’une somme de 19 600 $. L’automne prochain, nous allons lancer les appels de projets auprès des professeurs, des élèves, et des maisons de jeunes », a expliqué Mme Ouellet. Après l’analyse et la sélection des demandes, les premières bourses seront remises avant la fin de l’année.

Mme Ouellet a par ailleurs souligné sa volonté de s’impliquer auprès des organismes locaux comme le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches. Aussi, grâce à une classe de yoga dont participaient Lulu Hughes, Luce Dufault et Kim Richardson, 15 000 $ ont été récoltés pour la Fondation québécoise du cancer.