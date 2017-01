Près de 1 000 ambulanciers seront en grève à compter du 19 janvier

Crédit photo : (Mention de source : FTPQ-section locale 592)

Un avis de grève a récemment été déposé au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale par l’ensemble des sections locales de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ-section locale 592), affiliée à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Près de 1 000 ambulanciers seront donc en grève à compter du 19 janvier prochain, dont la section locale de Beloeil/Boucherville.

Ce geste important survient après plus de 21 mois de négociations infructueuses entre les syndiqués, les entreprises ambulancières et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Soulignons que c’est la première fois que le syndicat doit négocier sa convention collective avec son employeur, une entreprise privée, plutôt qu’avec le gouvernement, comme c’était le cas auparavant.

« Nous sommes face à un ministre de la santé qui tente de se départir de ses responsabilités en transférant aux entreprises ambulancières le rôle de négocier à sa place, sans toutefois leur en donner les moyens », a déploré le président de la FTPQ, Benoit Cowell.

« Le manque de ressources et l’augmentation significative du nombre d’affectations et du nombre de transports ambulanciers ont eu des impacts majeurs sur les conditions de travail des paramédics qui se détériorent d’année en année », a martelé le président.

Rappelons que les ambulanciers sont sans contrat de travail depuis avril 2015. Plusieurs points sont présentement en litige, dont les augmentations de salaire équitables pour chacune des années du contrat, les améliorations au fonds de retraite et l’abolition des horaires de faction.

Rappelons toutefois que cette grève sera régie par la loi des services essentiels.