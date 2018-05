Une première victoire de la Coalition pour désengorger l’autoroute 30!

Crédit photo : CCIRS

La Coalition A-30 n’est vieille que de sept semaines, mais elle a déjà remporté une première victoire encourageante afin de désengorger l’autoroute 30. Le 7 mai dernier, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, André Fortin, a rencontré les porte-paroles de ce regroupement d’une cinquantaine d’élus de la Rive-Sud afin de leur dire qu’il autorise la mise en place d’une voie réservée temporaire sur l’accotement pour les autobus dès septembre prochain, ainsi que la création d’un comité de suivi.

« Il s’agit d’un premier pas important visant la décongestion de cette artère primordiale pour la Rive-Sud ainsi que pour la grande région métropolitaine. Nous sommes particulièrement satisfaits du fait que les travaux commenceront très prochainement afin que la voie réservée soit en fonction dès la rentrée automnale », ont déclaré les porte-paroles de la Coalition A-30 à la suite de cette rencontre.

Pour sa part, la mairesse de Sainte-Julie et préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, Suzanne Roy, qui est également porte-parole de la coalition, était on ne peut plus heureuse de ce dénouement. « Tout le monde me disait que c’était impossible! On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d’énergie pour la création de cette coalition parce qu’on y croyait vraiment et il y a eu une solidarité exceptionnelle! On regroupe tous les maires, de Beauharnois à Sorel-Tracy, et la grande majorité des chambres de commerce, dont celle de la Rive-Sud, qui est l’initiatrice de ce grand mouvement. »

« Nous sommes très heureux, mais ce n’est qu’une étape, on ne baisse pas la garde et on reste en mode solution. On veut travailler à trouver une solution durable, c’est-à-dire une troisième voie permanente sur l’autoroute 30 qui serait réservée au transport collectif, au covoiturage, aux véhicules électriques et aux taxis. »

Comité « Mobilité Rive-Sud »

Le ministre a expliqué lors d’une mêlée de presse que les travaux de réaménagement et d’asphaltage se feront de nuit durant la période estivale afin de ne pas incommoder les automobilistes durant la journée.

Il a également fait savoir que cette mesure temporaire sur la A-30, entre les autoroutes 10 et 20, sera combinée à la mise en place d’un comité permanent d’élus de la région et de représentants de son ministère, le comité « Mobilité Rive-Sud », qui permettra de suivre l’évolution du projet et de travailler à la mise sur pied d’autres mesures permanentes et durables. Un échéancier de six mois a été défini afin d’évaluer la faisabilité pour que d’autres modes de transport (par exemple le covoiturage et les voitures électriques) puissent emprunter également la voie réservée.

Le ministre Fortin a mentionné à la Coalition avoir obtenu un engagement de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qu’elle sera mise à contribution pour créer de nouveau circuits régionaux d’autobus qui emprunteront cette voie réservée.

Rappelons qu’à plus long terme, la Coalition A-30 veut l’ajout d’une troisième voie de circulation permanente de chaque côté de l’autoroute, un projet qui pourrait prendre des années et coûter des millions de dollars.

« Nous demeurons impliqués et vigilants afin que ne tombent pas dans l’oubli les autres solutions durables permettant de désengorger l’autoroute tant concernant le transport de personnes que celui des marchandises », ont conclu les porte-paroles de la Coalition.