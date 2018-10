Première pelletée de terre de la troisième installation du Centre de la petite enfance Petit à Petit à Contrecoeur

Crédit photo : COurtoisie

Le 17 octobre, le Centre de la petite enfance (CPE) Petit à Petit a procédé à la première pelletée de terre de sa troisième installation qui sera située au 1550, rue des Saules (en face de l’aréna de Contrecœur). Le projet, autorisé et financé par le ministère de la Famille, permet la construction de nouveaux locaux qui serviront à accueillir 62 enfants d’âge préscolaire dont 10 places seront dédiées aux poupons.

Le président du conseil d’administration du CPE, M. Maxime Kitza Joly, est très satisfait de l’aboutissement du projet, car sa réalisation, amorcée sous la présidence de Mme Julie Lamarre et poursuivie avec M. Steve Chagnon, a nécessité la mobilisation et l’engagement de nombreux partenaires, ainsi que le travail constant depuis octobre 2011 de Mme Hélène Thibault, directrice générale du CPE. « Je suis également extrêmement reconnaissant envers la Ville de Contrecœur, qui nous loue un terrain d’une superficie de 2 291 mètres carrés par emphytéose pour accueillir le nouveau bâtiment d’environ 1 550 mètres carrés, et qui a soutenu les démarches du projet jusqu’à son dénouement. Nous sommes très heureux de la localisation et de la qualité de ce site boisé, ainsi que de la proximité des installations du parc Antoine-Pécaudy et sa pente à glisser, ses jeux d’eau et des mobiliers de jeux variés. Cet environnement favorisera l’acquisition de saines habitudes de vie dès la petite enfance et offrira un milieu de travail stimulant pour nos employés. »

Pour la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire, cette pelletée de terre marque enfin l’aboutissement de ce projet tant attendu depuis plusieurs années autant par l’ensemble des élus de Contrecœur que par la population contrecœuroise. « La Ville de Contrecœur est enthousiaste d’avoir pu contribuer concrètement à la réalisation de ce projet qui rencontre plusieurs objectifs de notre Politique des familles et des aînés. »

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les jeunes familles qui bénéficieront de services de garde éducatifs de qualité qui sera subventionnée par le ministère de la Famille », mentionne la directrice générale du CPE Petit à Petit, Mme Hélène Thibault.

Déjà présent à Verchères avec une installation de 75 places et sur le territoire de Contrecœur avec 57 places, le Centre de la petite enfance Petit à Petit vit une belle croissance qui lui permet d’offrir un milieu de vie sain, sécuritaire et stimulant pour les jeunes enfants tout en aidant les parents à concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. « Avec cette 3e installation, ce sont 194 enfants qui bénéficieront d’une place dans notre CPE, » ajoute Mme Thibault.

Afin de marquer le début des travaux, partenaires et artisans de ce projet se sont réunis le mercredi 17 octobre pour procéder à une pelletée de terre officielle. Dans l’ordre habituel, nous apercevons : Yves et Isabelle Collette, entrepreneurs de Groupe Collette; Steeve Gendron, attaché politique du député Xavier Barsalou-Duval; Jonathan Paris et Steve Hamel, conseillers municipaux; Maud Allaire, mairesse de la Ville de Contrecœur; François Handfield, directeur général Ville de Contrecœur; Hélène Thibault, directrice générale du CPE; Maxime Kitza Joly, président du CPE Petit à Petit; Gaston Dallaire, chargé de projet; Élisabeth Côté, conseil d’administration du CPE; Isabelle Régimbald et Gilbert Riel de Riel Régimbald Architectes.

Les consultants en ingénierie impliqués dans ce projet sont : Rochon Experts-Conseils (mécanique électrique), MPa Groupe Conseil (experts en structure) et Genexco (civil).

Ce projet estimé à près d’environ 1,2 M$, soutenu par le gouvernement du Québec créera à terme 13 nouveaux emplois. Les responsables souhaitent une ouverture officielle à l’automne 2019.