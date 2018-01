Première partie de la rétrospective des événements de l’année 2017 dans la MRC

Crédit photo : Fotomelia

Déjà 2018!?!… Mais on n’a même pas vu passer 2017!!… J’écris ces mots et j’ai l’impression d’avoir dit la même chose en 2016, 2015, 2014… Alors de deux chose l’une : soit que le temps passe vraiment vite, ou soit que je commence déjà à radoter!… (Le pire c’est que je pense que c’est un peu des deux!…) Allez, bonne rétrospective et bonne année 2018 à vous et à vos proches!

JANVIER

• Le président de la Société d’économie mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS), Martin Damphousse, a procédé à la pelletée de terre officielle qui donne le coup d’envoi de la construction dès janvier du centre de traitement par biométhanisation, à Varennes. Ce projet permettra à la SÉMECS de traiter annuellement plus de 35 000 tonnes de matières résiduelles organiques qui seront transformées en biométhane, une énergie verte renouvelable, et en digestat qui sera utilisé comme amendement organique sur les terres agricoles. « En détournant ces matières organiques des sites d’enfouissement, la SÉMECS réduira ainsi les gaz à effet de serre de plus de 8,5 millions de kg par année, soit l’équivalent de la pollution produite par un peu plus de 2 000 automobiles », a déclaré M. Damphousse.

• Le conseil municipal de Varennes annonce que l’année commence avec une autre bonne nouvelle en matière de développement économique. En effet, la Ville confirme la vente de trois terrains à Investissements Innoval. D’une superficie totale de 750 000 pieds carrés, deux de ces terrains sont situés dans le Novoparc et l’autre dans la nouvelle zone industrialo-portuaire. La vente des trois terrains représente des revenus de l’ordre de 2,6 M $ pour la Ville, soit plus du double de la valeur d’achat.

• Investissement de 120 000 $ à Sainte-Julie pour l’aménagement et la mise aux normes d’un sentier pédestre. « Ce sentier permet à la population julievilloise d’accéder directement au parc national du Mont-Saint-Bruno, un milieu exceptionnel très apprécié des citoyens », a mentionné la mairesse Suzanne Roy.

• La MRC de Marguerite-D’Youville maintient sa position de tête avec un taux de travailleurs de 83,1 % en 2015, soit le plus haut en Montérégie, ex-æquo avec la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Au chapitre du revenu d’emploi médian le plus élevé, celui de la MRC de Marguerite-D’Youville a crû de 1,8 % au cours de la même année, pour atteindre 49 497 $ par travailleur, permettant à la MRC de se classer en 4e position au Québec. La MRC domine également le classement en ce qui concerne le taux de travailleurs chez les femmes. Seulement cinq MRC au Québec sont en tête dans cette catégorie.

• Un appel à la vigilance a été lancé aux médecins de famille, urgentologues, pédiatres, microbiologistes-infectiologues ainsi qu’aux directeurs responsables de la prévention et contrôle des infections (PCI) pratiquant en Montérégie par la Direction de santé publique de la Montérégie. Cette dernière a reçu « des informations sur cinq cas d’oreillons survenus en novembre et en décembre 2016 chez de jeunes adultes ayant suivi des cours au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke. Compte tenu de la période de contagiosité des cas et de la période d’incubation des oreillons, de nouveaux cas pourraient survenir en janvier 2017 ».

• L’étude de Statistique Canada, La cyberintimidation et le cyberharcèlement chez les utilisateurs d’Internet âgés de 15 à 29 ans au pays, révèle qu’un jeune sur cinq est victime d’intimidation sur Internet, un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Il est important de noter qu’il existe une association négative entre le fait d’être victime de cyberintimidation et de présenter des problèmes importants de santé mentale ainsi qu’un manque de confiance envers soi-même, son entourage et les membres de sa famille…

• Les données du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquent qu’il manque 23 médecins en poste par rapport aux besoins dans le réseau local de services Pierre-Boucher. Un tel écart se remarque également dans les réseaux voisins, soit Vaudreuil-Soulanges (- 18), Jardins-Roussillon (- 37), Haut-Richelieu-Rouville (- 29), et Saint-Bruno-Beloeil-Saint-Hilaire-Les Maskoutains (- 26).

• Le Varennois Francis Tremblay avait la vie devant lui. Après des analyses chez les spécialistes de la vue, on lui a diagnostiqué une rétinite pigmentaire, une maladie qui cause la destruction progressive de certaines cellules photosensibles de la rétine. Celle-ci serait incurable, mais il y aurait une lueur d’espoir du côté de Cuba où une opération et des traitements pourraient lui permettre de stopper la progression de la maladie. Le taux de réussite selon les spécialistes cubains se situerait aux alentours de 95 %. Un fort élan de solidarité dans la région a permis à Francis et ses proches d’amasser suffisamment d’argent pour qu’il puisse se faire opérer et cesser la progression de la maladie.

• Selon les plus récentes données de Statistique Canada en janvier dernier, le Québec a connu une année 2016 des plus surprenantes puisqu’il y a eu création de 89 500 emplois dans la province l’année dernière, soit 41,8 % de tous les emplois créés à travers le Canada… Pour sa part, la Montérégie tire bien son épingle du jeu puisque, selon le plus récent Bulletin sur le marché du travail d’Emploi Québec déposé en décembre dernier, le nombre d’emplois dans la région est passé de 764 500 à 770 400 de novembre à décembre 2016.

FÉVRIER

• Deux représentantes de l’Association Québec solidaire Verchères sont allés rencontrer des membres de la communauté musulmane au Centre communautaire musulman de Varennes-Mosquée pour partager leur tristesse et leur solidarité à la suite de la fusillade insensée survenue à Québec le 29 janvier dernier.

• L’hiver sera plutôt chaud pour le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, puisqu’après des affrontements avec les cadres du réseau de la santé, les infirmières, les pharmaciens, les médecins de famille et les spécialistes, voilà que les techniciens ambulanciers s’ajoutent à la liste. En effet, depuis le 2 février dernier, les membres de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ section locale 592 de la FTQ) sont en grève légale pour une durée indéterminée.

• La Coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves s’est vu accorder une aide financière de 130 000 $ par le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Cet octroi a pour objectif d’améliorer les infrastructures de randonnée et de découvertes du parc, notamment par l’aménagement d’une passerelle reliant les deux secteurs situés à Sorel-Tracy et à Contrecœur.

• Les plus récentes données dévoilées le 8 février dernier par Statistique Canada, à la suite du recensement effectué en 2016, permettent de souligner de façon claire que Contrecoeur et Saint-Amable ont connu une hausse significative de leur population depuis le dernier exercice du genre en 2011, soit respectivement 26,2 % et 11,3 %. En 2011, Contrecoeur comptait officiellement 6 252 citoyens et sa population a fait un bond impressionnant de 26,2 % en cinq ans, passant à 7 887 en 2016. Cette progression spectaculaire la place même au deuxième rang au Québec chez les municipalités de 5 000 habitants ou plus ayant connu la plus forte croissance démographique durant cette période, n’étant devancée que par Sainte-Brigitte-de-Laval avec 29,0 %, mais devant Saint-Colomban avec 22,5 %.

• Selon les données d’Emploi-Québec, près de 135 000 emplois seront à combler en Montérégie d’ici 2019 et la MRC de Marguerite-D’Youville possède en main les atouts pour être l’une des régions les plus dynamiques au point de vue économique.

MARS

• La Montérégie présente un des pires taux de personnes qui ont un médecin de famille selon les régions à travers toute la province, soit 68 %, formant le peloton de queue avec Laval (69 %) et Montréal (60 %). Il faut souligner à ce chapitre que la moyenne provinciale est de 73 % et que l’objectif souhaité par le ministre Barrette est de 85 % d’ici la fin de l’année en cours…

• Saint-Amable a connu une hausse significative de 11,3 % de sa population, selon les plus récentes données dévoilées par Statistique Canada à la suite du recensement de 2016. Cette augmentation de la population se traduit par une forte activité immobilière puisque la municipalité vient au troisième rang au Québec à ce chapitre.

• Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec a confirmé la présence dans le fleuve Saint-Laurent de la carpe de roseau, l’une des quatre espèces de carpes asiatiques qui sont extrêmement envahissantes. Cette annonce préoccupe particulièrement le ministère puisque les carpes asiatiques provoquent des impacts majeurs sur les milieux qu’elles colonisent. Rappelons qu’une première carpe de roseau a été capturée le 27 mai 2016 à la hauteur de Contrecœur par un pêcheur commercial.

• Transports du Québec a annoncé des investissements de 543,9 millions de dollars dans le réseau routier de la région de la Montérégie répartis dans 324 chantiers. Parmi ceux-ci, on note la reconstruction du pont de la rue de l’Île-Charron au-dessus de l’autoroute 25, des travaux sur la route 132 entre Contrecœur et Verchères, ainsi que sur une portion de l’autoroute 30.

• Ils étaient les favoris de cette grande compétition et ils ont su composer avec la pression qui vient avec cet honneur : les athlètes de la Rive-Sud ont conclu la 52e Finale des Jeux du Québec avec une récolte de 87 médailles, dont 32 d’or et 29 d’argent. Ses représentants ont amassé pas moins de 232 points, soit 17 de plus que la région des Laurentides au second rang et 26 devant la Capitale-Nationale, en troisième position.

• Le 8 mars dernier, il y avait de la belle visite à l’école primaire L’Arpège à Sainte-Julie puisque l’homme derrière le Grand défi Pierre Lavoie était de passage pour rappeler l’importance de bouger et de faire de l’exercice aux jeunes élèves présents. Pierre Lavoie n’était pas seul pour l’occasion puisque la mascotte Cubi l’accompagnait lors de cet événement des plus appréciés.

• La jeune Joanie Hogue, 7 ans seulement, veut amasser des fonds pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue en prenant part à la grande Marche de solidarité qui se tiendra en mai prochain. La Varennoise n’a pas encore commencé sa marche et pourtant elle n’arrête pas d’avancer! Le 16 mars dernier, le conseil municipal de Varennes a annoncé qu’il faisait équipe avec la jeune fille et ses membres invitaient du même coup les citoyens à se joindre à Joanie afin de participer à cet événement.

• Le conseil municipal de Varennes prend une initiative originale pour souligner, le 21 mars, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination et du racisme. Dans le cadre d’une campagne sur les médias sociaux et pour accroître la sensibilisation du public, une vidéo a été créée pour promouvoir l’égalité et le respect entre tous les citoyens. Axée sur les mots-clics #ÇaCommenceParMoi et en portant du rouge contre la discrimination, cette campagne démontre que Varennes est une ville accueillante et inclusive.

• Le jeune député de 28 ans, Xavier Barsalou Duval, n’a pas mis de temps à faire sa marque au sein du Bloc québécois puisque le député fédéral de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères a été nommé chef parlementaire par la nouvelle dirigeante de la formation politique, Martine Ouellet.

AVRIL

• La congestion routière sur l’autoroute 20 ou sur l’A-30 est un irritant important à Sainte-Julie et pour beaucoup de municipalités aux alentours. C’est dans un tel contexte que la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a rencontré en avril la ministre responsable de la région de la Montérégie, Lucie Charlebois, pour lui rappeler et démontrer qu’il est urgent d’agir pour décongestionner les autoroutes 20 et 30. À cette démarche s’est ajoutée une résolution du conseil municipal adopté le 4 avril dernier afin de réclamer un échéancier pour l’élargissement de l’A-30, entre les autoroutes 10 et 20; un échéancier pour l’élargissement de l’autoroute 20 menant à l’autoroute 30; des mesures d’amélioration de la fluidité sur ces tronçons névralgiques; l’implantation de voies réservées sur l’accotement pour le transport collectif, les véhicules à haut taux d’occupation ou le covoiturage.

• Le bilan routier 2016 dévoilé le 4 avril dernier par le ministre des Transports, Laurent Lessard, permet de constater qu’il y a eu un peu moins de morts sur les routes de la Montérégie, mais qu’il y a eu plus de blessés graves et légers.

• Le 10 avril dernier, la Ville de Varennes a annoncé qu’elle se portait officiellement acquéreur de 15 millions de pieds carrés de terrains appartenant à l’ancienne entreprise pétrochimique, au terme de cinq années de discussions. Le coût de la transaction est de 16,5 millions de dollars et le décaissement se fera en quatre étapes, c’est-à-dire à chaque fois qu’une portion définie de terrain sera décontaminée aux frais de Pétromont, une opération qui se terminera en 2021. « Nous sommes déterminés à relever ce défi au cours des prochaines années et plusieurs projets devraient générer des investissements d’au moins 250 millions de dollars à court terme », a mentionné le maire Martin Damphousse.

• Terracam est une entreprise très active sur la scène internationale depuis près de 25 ans, notamment à Cuba. Après l’ouverture en 2016 d’un bureau dans cet État insulaire des Caraïbes, Terracam vient d’investir trois millions de dollars pour la construction d’un nouveau siège social à Sainte-Julie. Situé au 1341, rue Principale, il est destiné à desservir les activités avec Cuba et accueillera une trentaine d’employés. Cette bâtisse a été inaugurée le jeudi 6 avril dernier, événement qui fut suivi de la visite des nouvelles installations de l’entreprise Terracam, l’une des filiales du Groupe Lussier qui fête cette année ses 50 ans.

• Le projet de loi fédéral de légaliser le cannabis fait beaucoup jaser dans les foyers québécois et canadiens… Pour leur part, les directeurs de santé publique du Québec se disent unanimement en faveur d’une loi qui encadrerait la légalisation du cannabis « dans la mesure où un cadre réglementaire complet serait élaboré avant la mise en vigueur de la loi », précisent-ils dans un communiqué émis le 13 avril, en ajoutant que le statu quo n’est pas une option souhaitable selon une perspective de santé publique.

• Le Mouvement Desjardins a présenté sa plus récente étude économique et celle-ci indique que l’économie de la région sera en croissance en 2017 et 2018 à un rythme légèrement supérieur à celui du Québec. L’étude précise même que la Montérégie « offre des possibilités de développement économique sans précédent, notamment au chapitre résidentiel, commercial et des transports ». Pour 2017 et 2018, c’est la vigueur des investissements de la région montérégienne qui lui permettra d’afficher une cadence plus rapide que la moyenne québécoise.

MAI

• Le conseil municipal de Varennes annonce une première transaction importante en matière de développement économique dans le secteur de la zone industralo-portuaire (anciens terrains de Pétromont). En effet, la Ville confirme la vente de quatre terrains à Investissements Innoval, le plus important développeur à Varennes depuis les sept dernières années. D’une superficie totale de 1,6 millions de pieds carrés, cette vente représente des revenus de l’ordre de 2,7 M $ pour la Ville.

• Dans le bulletin municipal de mai, la mairesse de Contrecœur, Suzanne Dansereau, annonce à la population qu’elle ne se présentera pas lors des prochaines élections et elle salue ses citoyens pour ce grand bout de chemin parcouru ensemble. « Le 5 novembre 2017, une page importante de ma vie de politicienne se tournera. En effet, après 24 ans de vie politique, dont quatre mandats à titre de mairesse, j’ai décidé de ne pas renouveler un autre mandat d’élu. Je quitte la politique avec la fierté de grandes réalisations au bénéfice de la population, mais avec le cœur chagriné de quitter l’équipe municipale. »

• Le 8 mai dernier, la Ville de Sainte-Julie a procédé à l’inauguration de son tout nouveau Médialab à la bibliothèque municipale, un espace de découvertes qui permettra notamment de concevoir et enregistrer des créations musicales, réaliser des projets cinématographiques, créer et monter des vidéos, et même imaginer des innovations technologiques! La mairesse Suzanne Roy a précisé que le conseil municipal avait été séduit par le projet initial de Media Lab mis au point par la réputée université MIT (Massachusetts Institute of Technology) de Boston dans les années 1990 et qui a inspiré plusieurs laboratoires similaires par la suite.

• Près de 400 personnes ont célébré l’excellence des entrepreneurs de la région lors de la 33e édition du gala Dominique-Rollin qui se tenait le 10 mai dernier. Scène Éthique a été le grand gagnant de cette soirée riche en émotion puisqu’elle a remporté le prix Entreprise de l’année, en plus du prix Entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 millions $. Rappelons que la réputée firme de Varennes se distingue dans la conception et la fabrication de dispositifs scéniques et d’infrastructures de spectacles depuis plus de 20 ans.

• La Ville de Sainte-Julie annonce que la création de son groupe témoin lui a valu de recevoir le prix coup de cœur des délégués aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) le 5 mai dernier dans le cadre du mérite Ovation municipale, un événement couronnant les projets les plus innovants. Le groupe témoin est constitué de 530 citoyens que la Ville sonde en ligne avant de prendre une décision ou débuter un projet, par exemple.

• Les inondations ptintannières ont à toutes fins pratiques épargnées la région, bien que certains secteurs de la MRC étaient sous surveillance pendant plusieurs jours, mais si le malheur n’a pas frappé de plein fouet ici, il n’en demeure pas moins que les citoyens ont été particulièrement touchés par ce que vivent les sinistrés dans plusieurs endroits de la province.

• Les usagers du réseau routier ont voté en grand nombre afin d’établir pour une troisième année consécutive le palmarès CAA-Québec des pires dix routes de la province. En première position, on retrouve le chemin Kilmar, situé à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, alors que la rue Principale à Sainte-Julie figure au quatrième rang du classement…

• La Chambre de commerce et d’industrie de Varennes présentait une conférence intitulée « La vitalité économique de Varennes » le 24 mai dernier. Le principal conférencier de la soirée, Martin Damphousse, a comparé l’économie de Varennes à un train à grande vitesse (TGV) et rien ne semble freiner son élan puisque les projets privés continuent de s’accumuler au département du Développement économique et les nouveaux revenus de taxation annuels permettent à la Ville d’envisager des horizons des plus inspirants…

• Le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) procèdera à la fermeture de 400 lits en CHSLD au Québec dans les chambres qui hébergent plus de deux résidents, selon un article du Journal de Montréal paru le 23 mai dernier. Cette décision n’aidera pas les quelque 3 000 personnes qui sont présentement en attente d’une place en centre d’hébergement de soin de longue durée à travers la province, dont 684 en Montérégie seulement.

• Le 30 mai, le Comité du mémorial Ludger Duvernay a procédé au lancement de la souscription publique dont l’objectif est d’amasser 30 000 $ afin d’ériger un buste en bronze de ce grand homme qui serait installé en face de la mairie de Verchères, l’automne prochain.

JUIN

• Lors de la séance du 6 juin du conseil municipal de Contrecœur, un avis de motion a été déposé concernant l’adoption, à l’automne, d’un règlement d’emprunt de 2,5 M$ visant l’acquisition du site de la Colonie des Grèves. « Mes collègues élus et moi-même travaillons sur ce projet afin de favoriser le maintien et le développement de ce joyau de notre patrimoine », a fait savoir la mairesse, Suzanne Dansereau.

• Le 15 juin, la Ville de Sainte-Julie a profité de l’ouverture officielle du marché public estival pour inaugurer la fontaine et le piano au cœur même de la toute nouvelle place publique qui était demandée par 75 % des citoyens lors de la récente planification stratégique.

• La Ville de Sainte-Julie a félicité les employés du Service des infrastructures et du Service de sécurité incendie qui se sont rendus dans les municipalités touchées par les inondations du mois de mai dernier afin de prêter main-forte aux sinistrés.

• La Municipalité de Saint-Amable annonce qu’elle a recueilli les 120 lettres d’intention et rempli toutes les exigences de la Société d’habitation du Québec (SHQ) afin d’obtenir les subventions nécessaires à la réalisation d’une première phase de 40 logements en 2018.

• Le milieu municipal de la MRC de Marguerite-D’Youville s’est réjouit de l’adoption à l’Assemblée nationale du projet de loi 122 reconnaissant les municipalités comme des gouvernements de proximité, notamment la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui avait milité pour que les municipalités obtiennent ce statut alors qu’elle était présidente de l’UMQ, de 2014 à 2016.

• La croissance démographique de Saint-Amable a été fulgurante au cours des dernières années et cela va souvent de pair avec le dynamisme économique. Ainsi, le Service de l’urbanisme de Saint-Amable a délivré des permis pour des travaux de rénovation et des nouvelles constructions totalisant une valeur de 8,5 millions de dollars, alors que la moyenne des six dernières années pour cette même période s’élève à 7,9 millions de dollars. On indique que parmi ces permis, 49 ont été accordés pour la création de nouveaux logements, un chiffre un peu plus élevé que la moyenne de 42 des six dernières années.

Et voilà que s'achève la première partie de la rétrospective des événements de l'année 2017