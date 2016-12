Première partie de la rétrospective des événements de l’année 2016

Crédit photo : iStock

Selon l’horoscope chinois, 2016 était l’année du Singe et on disait d’elle que c’était une année où tout pouvait arriver… La rétrospective des événements nous a permis de constater qu’il y avait du vrai là-dedans puisque les différents attentats perpétrés un peu partout sur la planète, dont les effets se sont fait ressentir même ici, nous ont démontré que nous vivons une période de grande instabilité. Heureusement, il y a eu aussi plusieurs nouvelles encourageantes au cours de cette année en montagne russes…

JANVIER

• L’environnement est à l’ordre du jour lors de l’assemblée publique du 12 janvier dernier à Sainte-Julie. Le conseil a appuyé les engagements des élus locaux et régionaux des cinq continents qui ont participé au Sommet des élus locaux pour le climat, le 4 décembre 2015 à Paris, lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), afin notamment de réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans les zones urbaines d’ici 2030, soit 30 % de la différence prévue entre les engagements nationaux actuels et les niveaux d’émissions recommandés par la communauté scientifique pour limiter le réchauffement à deux degrés.

• Pour sa part, le conseil municipal de Varennes a résolu d’adhérer à la démarche entreprise par la Communauté métropolitaine de Montréal d’interdire, à partir du 22 avril 2018, Jour de la Terre, l’utilisation des sacs de plastique à usage unique qui ne sont pas biodégradables, ou encore pleinement recyclables, en fonction du plan d’action sur les sacs de plastiques de la CMM.

• La Ville de Sainte-Julie a conclu en 2015 de nombreuses ententes de partenariat avec les municipalités voisines afin d’offrir plus de services à sa population et 2016 débute de la même façon alors que Sainte-Julie et Saint-Bruno ont annoncé le début d’un projet pilote qui permettra à leurs citoyens de se rendre gratuitement à la station Ski Saint-Bruno en autobus les samedis, dès le 30 janvier.

• À peine élu depuis trois mois dans la circonscription de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, le député Xavier Barsalou Duval se dit en réflexion afin de succéder à Gilles Duceppe qui a remis sa démission au lendemain de l’élection fédérale du 19 octobre dernier. Le député de 27 ans dit qu’il doit encore soupeser plusieurs choses avant d’annoncer officiellement ses intentions, notamment ses appuis au sein du caucus et chez les membres, les candidats qui seront de la succession à la chefferie et aussi connaître les règles entourant la prochaine course.

• Lors de l’assemblée publique du 11 janvier, le conseil de Varennes a approuvé une entente de collaboration en vue de développer une future zone industrialo-portuaire sur le territoire varennois dans le cadre de la Stratégie maritime, afin de permettre la concertation, la mobilisation et la participation des principaux acteurs régionaux concernés et susceptibles de favoriser la réalisation de projets industriels et logistiques dans ces zones.

• Une étude régionale publiée par le Mouvement Desjardins, Survol et prévisions économiques pour la Montérégie, prévoit que la croissance devrait s’accélérer légèrement en 2016. Parmi les éléments moteurs cités, il y a le fort accroissement démographique de la région, la faiblesse du huard et la croissance plus rapide de l’économie américaine qui favoriseront les exportateurs. Pour sa part, Emploi-Québec prévoit que près de 139 000 emplois seront à pourvoir dans la région d’ici 2017, dont 75 % seulement pour combler les départs à la retraite.

• Michel Picard, le nouveau député libéral de la circonscription fédérale de Montarville comprenant Sainte-Julie, a été récemment nommé secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada. Le député de 55 ans aura pour fonction d’assister le ministre Ralph Goodale dans ses responsabilités et de le représenter à l’occasion. Il a été nommé à ce poste en raison notamment de son expertise dans le domaine de la criminalité financière.

• Le projet de reconstruction de la montée de la Baronnie à Varennes franchit une étape significative alors que le 25 janvier se tenait le registre lié au règlement no 823 décrétant l’amorce des travaux de reconstruction de la montée de la Baronnie, de l’élargissement d’un passage à niveau et de ponceaux sur cette voie ainsi que l’acquisition d’un terrain d’Hydro-Québec. Ce règlement prévoit des dépenses et un emprunt n’excédant pas 1,5 M$. Sur les 16 021 personnes habiles à voter à Varennes, un total de 307 signatures a été apposé au registre, sur 500 signatures requises. Le règlement d’emprunt est donc approuvé par la population sans approbation référendaire.

FÉVRIER

• Le 2 février, visite fort remarquée du chef du Parti québécois, Pierre-Karl Péladeau, qui agissait à titre de conférencier invité devant des centaines d’élèves de 4e et 5e secondaire du Collège Saint-Paul de Varennes.

• Le 8 février, l’organisme environnemental Nature-Action Québec (NAQ) était particulièrement fier d’annoncer qu’un don écologique exceptionnel permettra la protection à perpétuité de 3,85 hectares supplémentaires dans le bois du Mont Saint-Bruno à Sainte-Julie. Ce don consolide ainsi à cet endroit la zone tampon située autour du parc national ainsi que la forêt qui comprend plusieurs peuplements forestiers matures ou centenaires et abrite une grande diversité, dont plusieurs espèces d’oiseaux et d’amphibiens, de même que des espèces à statut précaire. L’organisme a fait savoir que ce projet a nécessité un investissement de l’ordre de 930 000 $, dont 610 500 $ sous forme d’un don écologique provenant du Domaine des Hauts-Bois inc., dont la propriétaire est Yrelle Simard.

• La 26e Semaine nationale de prévention du suicide se déroule au début de février sous le thème « T’es important pour nous. Le suicide n’est pas une option ». Cette année, l’accent est placé sur les milieux de travail où patrons et employés peuvent jouer un rôle plus actif afin de repérer et orienter les personnes plus à risque… Les responsables de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) ont dévoilé, le 28 janvier dernier, les plus récentes statistiques sur la mortalité par suicide compilées par l’Institut national de santé publique. Ainsi, en 2013, le Québec a enregistré 1 101 suicides, soit trois suicides par jour, et on compte trois fois plus d’hommes que de femmes qui posent un tel geste…

• Une fuite d’acétylène, un produit inflammable et très instable, est survenue à l’usine Praxair à Varennes le lundi 1er février dernier. Les employés ont été évacués par mesure de sécurité. Les pompiers de Varennes se sont déployés vers 11 h 30 au 3012 chemin de la Baronnie, qui a été fermé à la circulation pendant cette opération.

• Le ministre de la Sécurité publique du Québec a décerné le prix Mérite dans la catégorie Réponse aux sinistres à la Ville de Varennes. Ce prix a été remis au cours de la cérémonie du 20e Mérite québécois de la sécurité civile et incendie qui se tenait au Centre des congrès de Québec. La Municipalité a remporté ce prix pour son intervention rapide et planifiée et pour l’efficacité des mesures d’urgence déployées à la suite de la fuite majeure de tétrachlorure de titane survenue le 21 mars 2015 à l’usine Kronos.

• Le 15 janvier dernier, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale a entamé une évaluation environnementale fédérale du projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur. Pour sa part, le comité citoyen Sécurité ferroviaire Rive-Sud a déposé en février un mémoire à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. À la lumière du projet présenté, ses responsables disent s’inquiéter pour la sécurité publique puisqu’ils estiment que « les chiffres du volume de débarquement prévu représenteraient 1 150 000 conteneurs par année (en phase 1 et 3,5 millions en phase finale), soit environ 3 150 conteneurs par jour ou l’équivalent de 26 convois ferroviaires simples constitués de 120 conteneurs chacun ».

• La Commission de protection du territoire agricole du Québec a autorisé le ministère des Transports à utiliser plus de 4,4 hectares de terrains à Sainte-Julie et Varennes pour la construction de la bretelle de sortie à l’autoroute 30.

MARS

• La mairesse de Contrecoeur, Suzanne Dansereau, était à l’Assemblée nationale le jeudi 3 mars dernier afin de recevoir la confirmation de la part du gouvernement du Québec qu’il y aurait bien une zone industrialo-portuaire sur le territoire de la municipalité. À cette occasion, le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour, a confirmé un investissement de 300 millions de dollars pour l’implantation de 16 zones industrialo-portuaires, soit l’un des axes d’intervention de la Stratégie maritime du Québec.

• Lors de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, la place des femmes à tous les niveaux de la société a été encore une fois l’objet de nombreux débats. Pour sa part, la présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a salué la contribution des élues municipales au développement du Québec et de ses communautés, tout en déplorant que seulement 17 % des municipalités sont dirigées par des femmes.

• Les femmes étaient particulièrement au cœur de l’actualité en mars et l’une des actions les plus spectaculaires est survenue le 6 mars dernier alors que plus de 300 personnes ont pris part au « Mur de femmes » contre les oléoducs et les sables bitumineux, devant les installations de Kildair à Sorel-Tracy. Cette manifestation sous le thème «Femmes pour le climat et la vie», était organisée par le Regroupement citoyen contre les bitumineux et pour le développement durable ainsi que le collectif Mur de femmes contre les oléoducs.

• La Direction de santé publique de la Montérégie a présenté une étude intitulée « L’image corporelle sous toutes ses formes » dans laquelle on souligne que seulement la moitié des élèves du secondaire de la Montérégie sont satisfaits de leur apparence physique et que près de six élèves sur dix s’efforcent de maintenir leur poids ou de maigrir…

• Lors d’une assemblée publique à Varennes, on apprend que les perspectives d’avenir du Novoparc – secteur chimique sont très alléchantes puisqu’on y retrouve près de 20 millions de pieds carrés de terrains à développer, notamment ceux de Pétromont. Le potentiel est énorme pour la Ville puisqu’il s’agit d’un peu plus du double de la superficie des terrains achetés en 2010 à Hydro-Québec et qui rapporteront bientôt 3,7 M$ annuellement à la Municipalité… On peut donc croire qu’il y a là un potentiel de près de 7 M$ de revenus par année, souligne le maire, tout en restant prudent car ce dossier doit s’évaluer sur un horizon allant jusqu’à 10 ans.

• Les Municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville mettent leurs drapeaux en berne à la suite des attentats de Bruxelles, en Belgique, alors que des kamikazes ont provoqué une double explosion dans le hall du principal aéroport de la ville. Une trentaine de personnes ont perdu la vie et plus de 270 blessés sont recensés…

• Le maire de Varennes, Martin Damphousse, a procédé à la signature officielle de l’adhésion de la Ville à la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination.

AVRIL

• Le Réseau des Centres de femmes a choisi la première semaine d’avril afin de se mobiliser contre l’austérité. Selon le réseau, l’austérité serait une violence faite aux femmes car elle augmente la discrimination systémique des femmes aux plans économique, social et juridique. Elle obligerait les femmes « à faire des choix qu’elles ne feraient pas autrement, les contraignent, les limitent, les discriminent ». Pour sa part, Entre Ailes Sainte-Julie a décidé de prendre part aux actions qui se déroulent un peu partout dans le cadre de cette semaine spéciale.

• Le conseil municipal a rendu hommage à monsieur Karim Zaghib lors de la séance publique du 4 avril dernier. M. Zaghib est reconnu parmi les scientifiques les plus influents du monde selon le palmarès The World’s Most Influential Scientific Minds de l’agence de presse Thomson Reuters, l’un des palmarès les plus prestigieux en la matière. Cette distinction est attribuée aux scientifiques ayant été les plus cités par leurs pairs au cours des onze dernières années et ayant un impact exceptionnel dans leur champ de recherche.

• La Corporation de développement communautaire (CDC) de Marguerite-d’Youville a présenté une étude démontrant qu’il y a eu quatre-vingt-dix-sept cas répertoriés entre 2010 et 2015, à partir de données qui sont toutefois très parcellaires. Mais le plus préoccupant selon les chercheurs, c’est que ce phénomène serait plus important que ce que les chiffres indiquent et, surtout, qu’il y aurait beaucoup de personnes à risque d’itinérance sur le territoire de la MRC…

• Le nageur de Sainte-Julie, Jérémy Tremblay, prenait part aux Essais olympiques canadiens, qui se tenaient du 5 au 10 avril dernier. L’athlète de 19 ans s’est hissé en finale masculine du 400 m quatre nages et il a fini cinquième avec un chrono de 4 min 23,58 sec, devenant du même coup le Québécois le plus rapide sur cette distance par moins d’un dixième de seconde, puisque l’ancienne marque datant de 2012 était de 4 min 23,66 sec.

• Après quatre années de discussions avec les différents ministres de l’Éducation, les paroles ne suffisent plus et la communauté exprime maintenant son besoin d’actions concrètes. Le 15 avril dernier, les milieux politique, municipal, scolaire et communautaire se sont regroupés et ont entrepris une vaste opération afin que le plus grand nombre de citoyens signent une pétition pour que Saint-Amable soit enfin dotée d’une quatrième école primaire.

• Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé le 12 avril la mise en service d’un nouveau guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) qui permettra d’aider à la prise en charge des patients dans le système de santé. Celui-ci s’adressera aux usagés de plus de 14 ans qui détiennent une carte d’assurance maladie valide. Les personnes intéressées par ce nouveau service en ligne pourront le faire à tout moment, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

• La politique environnementale municipale et son plan d’action 2016-2018 ont été officiellement dévoilés le 24 avril lors de l’activité Jour de la Terre à Saint-Amable. Ce dernier comprend pas moins de 109 mesures concrètes et 21 orientations qui ont été sélectionnées et regroupées en sept axes d’intervention, soit l’eau, l’air, les sols, les matières résiduelles, les énergies, les espaces verts et la gestion municipale.

MAI

• Comme à chaque année, le Palmarès des municipalités du Québec du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal et le quotidien La Presse a permis aux citoyens de savoir combien leur coûte les services municipaux. Selon le classement 2016, Saint-Amable se place au 4e rang des 52 municipalités de la catégorie de 10 000 à 24 999 habitants, alors que Sainte-Julie se classe au 5e rang des villes de 25 000 à 49 999 habitants.

• Les deux années de Suzanne Roy à la présidence de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont été plus que chargées, mais son mandat de deux ans s’est terminé sur une bonne note. En effet, la veille des Assises de l’UMQ qui se tenaient du 12 au 13 mai au Centre des congrès de Québec, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux, a annoncé la concrétisation d’un des engagements importants de l’Accord de partenariat, soit la politique-cadre et le plan d’action visant à alléger le fardeau administratif des municipalités. « L’UMQ a obtenu ce qu’elle a négocié, soit un cran d’arrêt sur les obligations administratives des municipalités auprès du gouvernement. C’est un premier tournant décisif vers la reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité. Enfin, une reddition de comptes axée vers les citoyens plutôt qu’envers l’État! », a-t-elle déclaré.

• Le 9 mai, la Commission scolaire des Patriotes a fait savoir que plus de 29 millions de dollars seront investis en 2016 dans ses établissements scolaires.

• On a procédé le 16 mai à l’inauguration de la bibliothèque de Varennes, premier bâtiment institutionnel de conception nette zéro. Dehors, on avait l’impression que la température atteignait elle aussi le zéro, mais, à l’intérieur, la chaleur était bien présente, car plus de 150 personnes étaient sur place pour ce grand moment. Afin de se donner les moyens de voir grand, une campagne de dons philanthropiques ayant pour objectif d’amasser un million de dollars a été organisée sous la présidence du directeur général de l’entreprise Éthanol Greenfield, Jean Roberge. C’est finalement 2,3 millions qui ont été recueillis dans ce but.

• Cinq lieux de culte patrimoniaux se sont réunis afin d’offrir un nouveau parcours touristique, culturel et spirituel sur la Rive-Sud : les Sanctuaires du fleuve. Ce circuit comprend le Sanctuaire Sainte-Kateri Tekakwitha de Kahnawake, le Centre Marie-Rose ainsi que la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil, l’église Sainte-Famille à Boucherville et le Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville à Varennes.

• Sainte-Julie a mis en place plusieurs améliorations à son système de transport collectif au fil des années et ces changements ont porté leurs fruits puisque l’achalandage a bondi de 70 % en seulement deux ans…

• Dans le cadre de ses assises annuelles, l’Union des municipalités du Québec a honoré conjointement la Ville de Contrecœur et la Ville de Sorel-Tracy en leur remettant le prix Coup de cœur pour le Parc régional des Grèves qui a tiré son épingle du jeu parmi les 22 projets finalistes.

• Le 23 mai, la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska, section Verchères, a souligné une fois de plus la Journée nationale des patriotes à Verchères. La cérémonie a débuté par la levée du drapeau tricolore devant la mairie de Verchères, suivie d’une minute de silence pour leur rendre hommage. Près d’une centaine de personnes se sont rassemblées par la suite dans l’ancienne caserne de pompiers pour les discours patriotiques et pour la conférence de l’animateur bien connu, Gilles Proulx.

• Le talent de la jeune cycliste Laurie Jussaume ne fait aucun doute et les honneurs s’accumulent pour la talentueuse athlète de Contrecoeur. Ses belles performances aux Championnats canadiens sur piste disputés en Ontario lui ont permis d’être sélectionnée pour représenter le Canada au sein de l’équipe Femmes endurance qui prendra part aux Championnats du monde juniors sur piste UCI 2016 qui se tiendront à Aigle, en Suisse.

JUIN

• C’est devant une salle comble que le conseil municipal de Varennes a tenu son assemblée publique du 6 juin dernier. Au point 2 de l’ordre du jour (dépôt du rapport financier consolidé pour l’exercice 2015 et du rapport du vérificateur), le maire, Martin Damphousse, a expliqué que Varennes avait connu une excellente année financière et que le total des surplus non affectés, c’est-à-dire libres, s’élevaient à près de 7 millions de dollars. Fort de ce montant, le conseil municipal a annoncé qu’il devançait les travaux de reconstruction de la montée de la Baronnie, initialement prévus en 2017. Une fois ces chantiers terminés, il interdira le passage de camions lourds transitant sur la route 132 au centre-ville de Varennes, de même que sur la montée de Picardie qui borde une zone résidentielle. Il est à noter que cette interdiction exclurait cependant le transport de marchandise locale.

• Depuis 2010, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a reçu pas moins de 3 000 plaintes concernant les chiens sur son territoire et 270 d’entre elles constituaient des attaques, une situation qui préoccupe tout particulièrement les élus de Sainte-Julie. « Une seule morsure est une morsure de trop! », a déclaré la mairesse, Suzanne Roy, lors d’une conférence de presse annonçant que la Ville a adopté un nouveau règlement afin d’obliger les chiens de 20 kilos ou plus (44 livres) à porter une laisse munie d’un licou (harnais de tête) dans les lieux publics à compter du 15 septembre 2016. Lors de cette même séance publique du 7 juin dernier, le conseil municipal a également décidé d’imposer des amendes plus sévères aux propriétaires qui ne tiennent pas leur animal en laisse et ce, peu importe sa taille. Ainsi, l’amende minimale imposée passe dès maintenant de 30 $ à 50 $.

• Le plus récent palmarès des urgences du journal La Presse a permis de constater que le temps d’attente a légèrement diminué en 2015-2016. Toutefois, la durée moyenne de séjour à l’urgence de l’hôpital Pierre-Boucher est de 24 h, soit le double de la cible du ministre, ce qui lui confère le septième rang au Québec…

• Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec a annoncé en juin des investissements de 532,1 millions de dollars dans le réseau routier de la Montérégie au cours de la période 2016-2018.

• Le 4 juin dernier, l’artiste peintre Michel Monett a reçu la Médaille de bronze de la Société académique Arts, Sciences et Lettres de Paris pour l’ensemble de son œuvre, dans le cadre d’une réception qui se tenait au Grand Hôtel InterContinental, situé tout près de l’Opéra de la Ville Lumière.

• Dans la plus récente étude régionale du Mouvement Desjardins qui ciblait spécifiquement la Montérégie, on indique que la croissance du PIB nominal de cette région devrait s’améliorer en 2016 et en 2017. Au cours de cette période, le rythme de l’économie régionale sera similaire à celui de la moyenne provinciale. Parmi les raisons qui expliqueraient cette prévision, on mentionne notamment l’expansion du secteur des services, soutenue par l’accroissement démographique et la hausse du revenu personnel disponible des ménages, alors que le secteur manufacturier profitera de l’amélioration de la conjoncture américaine et de la faiblesse du huard pour stimuler les exportations.

• Des Municipalités de la MRC mettent leurs drapeaux en berne à la suite des attentats d’Orlando survenus dans la boîte de nuit The Pulse, en Floride, et qui a fait quarante-neuf morts au sein de la communauté homosexuelle.

• On avait beaucoup d’histoires à raconter le 10 juin dernier au presbytère de Verchères et pour cause puisqu’on célébrait le 25e anniversaire de fondation du Comité de toponymie et d’histoire de Verchères!

• Le défenseur Kristopher Letang a soulevé une deuxième fois la coupe Stanley alors que les Pingouins de Pittsburgh ont pris la mesure des Sharks de San José. Cette victoire avait un goût bien spécial pour le Julievillois puisqu’il s’est avéré un joueur clé de ces séries en récoltant 15 points en 23 matches. Mais le plus impressionnant, c’est qu’il a participé aux quatre buts gagnants des Pingouins en finale, ce qui lui permet d’inscrire son nom dans le livre des records de la LNH, aux côtés notamment des légendes Wayne Gretzky et Jean Béliveau…

• Au cours des dix dernières années, Saint-Amable a connu une croissance soutenue et 2016 ne semble pas faire exception, bien au contraire, puisque la Ville anticipe une année record en terme d’investissements sur son territoire!

• Le 18 juin dernier, Patinage de vitesse Canada a dévoilé les récipiendaires de ses prix pour l’année 2016 lors de son gala annuel qui se tenait à Ottawa. Le Julievillois Charles Hamelin a pour sa part reçu le Prix Marc Gagnon remis à l’Athlète de l’année en patinage de vitesse sur courte piste.