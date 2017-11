La première maison adaptée de la Fondation Véro & Louis sera construite à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le maire Martin Damphousse avait présenté une vision de Varennes dans le futur lors d’une importante allocution prononcée le 24 mai dernier devant la population et les membres de la Chambre de commerce et d’industries de Varennes. Il avait surpris les spectateurs en terminant sa présentation bien chargée avec un projet qui lui tenait particulièrement à cœur.

« Nous sommes tous très privilégiés ici, ce soir… La grande majorité d’entre nous avons des enfants en santé… Mais pour certains, c’est plus « tough »… C’est plus dur… Ma collègue, la conseillère Brigitte Collin, subvient aux besoins de son fils, Marc-André, 27 ans, qui vit avec le spectre de l’autisme. À l’âge adulte, il n’y a pour ainsi dire pas de service pour les personnes de plus de 21 ans… Brigitte est mon idole… Je suis prêt pour ma part à mettre beaucoup d’énergie et d’efforts pour que Varennes accueille la première maison de la Fondation Véro & Louis », avait-il alors mentionné, très ému.

Beaucoup de ces projets dévoilés le 24 mai dernier sont en voie de se réaliser et c’est avec grand plaisir que ce « projet du cœur » verra lui aussi le jour puisque, le 21 novembre dernier, la Fondation Véro & Louis a annoncé que sa toute première maison pour les adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) sera bâtie à Varennes.

Ouverture à l’automne 2019

Celle-ci sera construite sur un terrain d’une superficie de 70 000 pieds carrés bordé par la rivière Saint-Charles et adossé au Skate Plaza, à proximité de plusieurs commerces et de différents équipements récréatifs. La Fondation indique que le début de la construction de la première maison pour vingt résidents devrait débuter en 2018 et l’inauguration devrait se faire à l’automne 2019.

« Il nous fait plaisir d’accompagner la Fondation Véro & Louis dans ce projet et nous désirons mettre tout en œuvre pour assurer le développement et la construction de ce premier milieu de vie, a mentionné le maire Martin Damphousse, au nom du conseil. Nous y croyons tellement que nous avons offert gratuitement le terrain à la Fondation Véro & Louis. »

« C’était très émouvant lorsque nous sommes allés visiter le terrain, ont fait savoir pour leur part Véro et Louis qui étaient charmés par le site. Petit à petit, le projet devient concret. Avec ce site enchanteur, il est maintenant plus facile d’imaginer la maison et ses résidents. On se l’imagine grande, lumineuse, colorée, répondant aux besoins particuliers des résidents, dans laquelle on rit, on s’amuse et surtout, dans laquelle le respect et l’amour prédominent ».

Cette annonce a réjouit aussi tout particulièrement Guylaine Guay, marraine de la Fondation et maman de deux enfants autistes. « Le rêve de ma grande maison est aussi celui de plusieurs parents d’enfants autistes maintenant adultes, qui sont démunis devant le manque de ressources. Ce rêve sera bientôt réalité grâce, entre autres, à la générosité des communautés qui nous entourent comme la ville de Varennes. »

Quinze millions en cinq ans

Rappelons que la Fondation Véro & Louis a pour mission de construire et d’administrer des maisons pouvant accueillir et subvenir aux besoins, de façon permanente, de personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. Le choix de la Fondation de venir en aide seulement aux personnes âgées de plus de 21 ans est motivé par le constat que les services qui leur sont offerts sont quasi inexistants.

Son objectif est ambitieux, soit d’amasser pas moins de quinze millions de dollars sur cinq ans afin de construire des maisons adaptées dans la grande région de Montréal et un peu partout ailleurs au Québec.

Louis Morissette et sa conjointe Véronique Cloutier voulaient faire une différence dans la communauté autrement que par le biais du domaine artistique et Véro a été fortement touchée par la lecture du livre de Guylaine Guay, Deux garçons à la mère, dont le quotidien est bouleversé par ses deux enfants autistes.

Les deux vedettes ont par la suite fait de nombreuses recherches sur le sujet et ils ont constaté que les personnes comme Guylaine Guay sont pour ainsi dire délaissées par le système quand leurs enfants sont adultes, ce qui a mené à la création de la Fondation.

Beaucoup plus qu’une maison

La Fondation Véro & Louis s’engage à créer un milieu de vie respectant les principes fondamentaux suivants:

• Planification et construction d’une maison qui répondra aux particularités sensorielles des personnes autistes de plus de 21 ans.

• Accès à un milieu de vie stable à long terme.

• Respect des particularités de chaque résident.

• Participation active des résidents à la vie communautaire du complexe.

• Implication des familles des résidents pour en faire un milieu de vie sain, aimant et heureux.

• Mise en place d’un personnel qualifié et attentionné répondant à leurs besoins.

• Sensibilisation de la population à la réalité des adultes autistes et leur famille.

(Mention de source : Fondation Véro et Louis)