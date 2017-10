Première journée de qualification presque parfaite pour le Canada à la Coupe du monde sur courte piste de l’ISU aux Pays-Bas

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

L’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste a qualifié 11 places sur une possibilité de 12 dans les rondes finales du 500m et du 1500m à l’occasion de la première journée de qualification de la Coupe du monde de l’ISU présentée jusqu’à dimanche à Dordrecht, aux Pays-Bas.

Kim Boutin (500m et 1500m) de Sherbrooke, QC, Jamie Macdonald (500m et 1500m) de Fort St. James, C.-B., Valérie Maltais (1500m) de Saguenay, QC, et Marianne St-Gelais (500m) chez les femmes, ainsi que Charle Cournoyer (1500m) de Boucherville, QC, Samuel Girard (500m et 1500m) de Ferland-et-Boilleau, QC, et Charles Hamelin (500m et 1500m) de Sainte-Julie, QC, chez les hommes, seront tous en action dans les rondes finales de leurs épreuves respectives ce samedi.

Charle Cournoyer a pour sa part été éliminé du 500m après avoir pris le quatrième rang de sa vague en ronde éliminatoire.

Jamie Macdonald s’est notamment démarquée en remportant toutes ses courses de la journée de jeudi, dont celle de la ronde éliminatoire du 500m devant la championne du monde en titre, Elise Christie, de la Grande-Bretagne.

« J’étais en première position sur la ligne de départ et j’ai eu un bon début de course, si bien que j’ai pu mener jusqu’à la fin, a commenté Macdonald. Je surveillais Elise (Christie) car je savais qu’elle était derrière moi et qu’elle allait probablement préparer quelque chose. Je pense que j’ai fait un bon travail pour varier ma vitesse et pour manœuvrer afin qu’elle soit incapable de trouver l’ouverture pour effectuer un dépassement. Ç’a été une bonne course. »

Vendredi, les rondes de qualification pour les épreuves du 1000m et du relais sont à l’horaire.

Lors de la finale du relais féminin de dimanche dernier, en Hongrie, qui a permis au Canada de décrocher la médaille d’argent, Jamie Macdonald s’était vue confier le rôle de terminer la course. C’est un vote de confiance qu’elle dit apprécier.

« Je suis très contente de faire partie de l’équipe, a-t-elle dit. Je n’ai pas fait beaucoup de relais au cours des dernières années, mais je me sens définitivement en confiance quand je suis celle qui termine la course, surtout avec les autres filles qui sont là, notamment parce que je profite d’une dernière forte poussée de la part de Marianne (St-Gelais). La semaine dernière, ça m’a donné beaucoup de confiance en vue des deux tours à faire et ça m’a convaincue que j’allais avoir une bonne fin de course. »

RÉSULTATS CANADIENS D’AUJOURD’HUI

500m F

Kim Boutin : 1ère en ronde de qualifications et participera aux quarts de finale samedi

Jamie Macdonald : 1ère en ronde de qualifications et participera aux quarts de finale samedi

Marianne St-Gelais : 1ère en ronde de qualifications et participera aux quarts de finale samedi

500m H

Samuel Girard : 1er en ronde de qualifications et participera aux quarts de finale samedi

Charles Hamelin : 3e en ronde de qualifications et participera aux quarts de finale samedi

Charle Cournoyer : 4e en ronde de qualifications et éliminé

1500m F

Kim Boutin : 1ère en ronde de qualifications et participera aux demi-finales samedi

Jamie Macdonald : 1ère en ronde de qualifications et participera aux demi-finales samedi

Valérie Maltais : 1ère en ronde de qualifications et participera aux demi-finales samedi

1500m H

Samuel Girard : 2e en ronde de qualifications et participera aux demi-finales samedi

Charles Hamelin : 1er en ronde de qualifications et participera aux demi-finales samedi

Charle Cournoyer : 2e en ronde de qualifications et participera aux demi-finales samedi

(Source : Patinage de vitesse Canada)